Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat joi, după ședința de Guvern, adoptarea unui proiect de ordonanță de urgență privind „pachetul de solidaritate”, care prevede acordarea de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Oficialul anunță că ajutoarele vor fi acordate în două tranșe, în lunile mai și decembrie, pentru peste 2,8 milioane de pensionari.

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei, în două tranșe egale.

Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, câte 400 de lei în fiecare tranșă, iar pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei, tot în două tranșe egale.

„Este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari, adică un număr foarte mare de cetățeni, oameni cu pensii mici nu pentru că nu ar fi muncit și cotizat, ci pentru că au ieșit la pensie după perioade în care salariile în România erau foarte mici. Și acest lucru mi se pare important de subliniat, pentru că, de multe ori, termenul de vulnerabil, cu care au fost catalogați, a afectat, aș spune, demnitatea acestor oameni care, încă o dată, au muncit și au cotizat în România”, a adăugat el.

Oficialul a mai anunţat că, în ceea ce priveşte beneficiile pentru copii, este vorba despre copiii cu dizabilităţi, cei cu grad mediu, al căror sprijin creşte de la 80 la 199 de lei, pentru cei cu grad accentuat, unde creşterea este de la 232 de lei la 397 de lei iar pentru cei cu grad grav, este vorba despre o creştere de la 463 la 548 de lei.

„Aceste creşteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare, de fapt, şi aceste beneficii vor rămâne, evident, indexate şi din anii următori”, a subliniat el.

Ministrul a precizat că în privinţa familiilor cu copii, a vrut şi a insistat să sprijine aceste familii, pentru că există o preocupare şi un discurs public despre necesitatea unei politici demografice în România.

„Este o temă corectă, este o temă justă, justificată, dar este şi o temă pe care trebuie să o traducem în practică. Avem acest prim pas, acela de a creşte beneficiile pentru aceste familii, în general, familii monoparentale cu venituri reduse cu 1, 2, 3 sau 4 copii. Rămâne să continuăm şi facem asta în cadrul Ministerului Muncii, cu servicii pentru aceste familii, pentru aceşti copii, servicii pe care le livrăm preponderent printr-un proiect foarte mare pe care îl avem cu finanţare europeană, servicii comunitare integrate, un proiect care merge în 2.000 dintre comunităţile rurale din România”, a mai spus ministrul Muncii.

