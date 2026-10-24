Ministrul Apărării a discutat cu militarii români aflați în misiuni internaționale. Ce mesaj le-a transmis înainte de Ziua Armatei

Ministrul Apărării, Radu Ștefan Oprea, a discutat prin videoconferință cu militarii români aflați în misiuni internaționale, în apropierea Zilei Armatei României. Comandanții detașamentelor au prezentat situația de securitate din zonele în care acționează, activitățile desfășurate și provocările întâmpinate.

Militari români în misiuni NATO, UE și ONU

Potrivit ministrului, aproximativ 1.000 de militari români participă în prezent la misiuni și operații desfășurate sub comandă sau mandat NATO, al Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite.

Militarii români sunt implicați în operațiile EUFOR din Bosnia și Herțegovina și KFOR din Kosovo, în misiunea EUTM din Republica Centrafricană, precum și în grupurile de luptă multinaționale ale NATO din Bulgaria, Slovacia și Polonia.

În cadrul discuției, comandanții au prezentat principalele activități desfășurate și provocările specifice fiecărei misiuni.

Mesajul ministrului Apărării pentru militarii români

Radu Ștefan Oprea i-a felicitat pe militarii români pentru profesionalismul și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile, amintind de dificultățile pe care le presupune activitatea departe de familii, în medii complexe și în teatre de operații.

„Departe de familii, în teatre de operații și în medii complexe, în care curajul, disciplina și spiritul de camaraderie sunt esențiale, militarii noștri reprezintă cu onoare România și ne fac mândri prin fiecare misiune îndeplinită”, a transmis ministrul Apărării, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La finalul mesajului, acesta le-a mulțumit militarilor pentru efortul depus și sacrificiile făcute și le-a transmis un îndemn la prudență.

„Vă mulțumesc pentru efortul și sacrificiul vostru! Aveți grijă de voi și de camarazii voștri”, a scris Radu Ștefan Oprea.

Ministrul a încheiat mesajul cu o urare adresată Armatei României, în apropierea zilei dedicate acesteia: „La mulți ani, Armatei României!”