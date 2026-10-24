Gigi Becali s-a întâlnit cu Luca Niculescu și dezvăluie ce diferență vede între premier și Nicușor Dan

Gigi Becali, parlamentar independent, a vorbit despre noul premier al României, Luca Niculescu, după ce cei doi s-au întâlnit. Becali a apreciat modestia și comportamentul șefului Guvernului, dar și felul în care acesta își construiește discursurile publice. Parlamentarul a precizat însă că nu știe cât de multe lucruri va reuși să facă noul Executiv.

Gigi Becali, despre întâlnirea cu Luca Niculescu: „Nu are deloc îngâmfare”

Gigi Becali a povestit, într-o declarație pentru Fanatik, că Luca Niculescu a venit să îl salute și i-a spus că intenționa să îl contacteze în legătură cu votul. Premierul i-a amintit și de o emisiune pe care au realizat-o împreună în urmă cu aproximativ 20 de ani.

„Om deștept sigur este. Altfel n-avea funcțiile alea, nu-l decora nici Franța, nu ar fi avut nici funcțiile pe care le-a avut prin Europa. Dar nu neapărat asta vreau să spun.

A venit spre mine, m-a salutat, mi-a zis că voia să mă sune în chestiunea legată de vot. Mi-a mai spus că am făcut o emisiune memorabilă împreună, acum 20 de ani. Eu nu mai țineam minte.

Dar mi-a plăcut, pentru că are o modestie, o smerenie. Nu are deloc îngâmfare, e un om foarte blând”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Ce spune Becali despre discursurile noului premier

Parlamentarul a comparat apoi felul în care vorbește Luca Niculescu cu discursurile lui Nicușor Dan. Becali a afirmat că, în opinia sa, modul în care premierul explică situațiile și prezintă lucrurile îl face să pară mai puțin preocupat de populism.

„Eu știu doar ce văd eu. Cum spuneam și de Dan Nicușor: ‘E cuminte om!’. Da, dar n-am nevoie de cuminte om. Am nevoie să facă treabă, nu să mă lase șase luni fără guvern.

Liniștit om, blând om, dar n-am nevoie, vreau guvern! Luca Niculescu văd că vorbește mai altfel, mai la obiect, mai cu înțelepciune. Când vorbește ceva începe și povestește tot filmul, cum a fost, cum este.

Un om care povestește astfel lucrurile nu are populism în el, are adevărul în el. Din ce vorbește el se demonstrează că are adevărul în el.

Și din discursurile pe care le-a ținut până acum reiese, pentru mine, că are în el adevărul, nu are minciuna, nu are falsitatea. Și asta este cel mai important. Câtă treabă o să facă nu știu, pentru că e greu de făcut. Important e că este guvern. Am intrat în normalitate, că avem guvern”, a concluzionat Gigi Becali.