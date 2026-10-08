Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare participă la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg. Miza României în cadrul evenimentului

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, participă joi și vineri la reuniunile Eurogrupului și Consiliului ECOFIN de la Luxemburg, unde sunt discutate teme privind competitivitatea, piețele de capital, cheltuielile publice, investițiile prin PNRR și coordonarea politicilor bugetare.

„România trebuie să fie consecventă la masa deciziilor europene, să își susțină interesele, să contribuie la soluții și să transmită un mesaj clar de stabilitate și responsabilitate”, a transmis Nazare.

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Ministrul spune că reuniunile vizează decizii cu impact direct asupra economiei europene și a României, inclusiv în ceea ce privește accesul la finanțare, costurile din economie și investițiile.

Pe agenda întâlnirilor se află competitivitatea bancară și energetică, dezvoltarea piețelor de capital, eficiența cheltuielilor publice, implementarea investițiilor prin PNRR și coordonarea politicilor bugetare.

„Pentru România, miza este dublă: să contribuim activ la soluțiile europene și să ne asigurăm că deciziile comune țin cont de realitățile și interesele economiei noastre”, a mai spus ministrul.

Nazare a anunțat că, în marja reuniunii, va avea și întrevederi bilaterale cu parteneri europeni pentru consolidarea dialogului și cooperării pe teme de interes comun.