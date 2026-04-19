Ministrul Radu Miruță a cerut ca Parlamentul să fie convocat pentru achiziţiile de echipamente militare şi armament prin mecanismul SAFE

Radu Miruță, Ministrul Apărării Naționale, a cerut ca Parlamentul să fie convocat pentru achiziţiile de echipamente militare şi armament prin mecanismul SAFE. În cadrul unui podcast, oficialul a explicat faptul că aceste achiziții pentru Armată, prin intermediul programului, au o dobândă de 3,5%.

Altfel, susține ministrul, ar fi existat o dobândă de 10-15%, în condițiile în care sumele de bani ar fi fost împrumutate de Ministerul Finanțelor. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro pentru investiţii masive şi rapide în industria de apărare şi capabilităţi militare. Recent, pe 26 martie 2026, Guvernul României a adoptat o OUG cu scopul ca statul român să semneze contractele de achiziţii până la data de 30 mai 2026.

„Am trimis o solicitare președinților celor două Camere să ne includă săptămâna viitoare decizia în Parlament”

„Sunt 3 responsabili pentru acest SAFE. O categorie este beneficiarul final – MApN, MAI, SPP, SRI, Ministerul Transporturilor – care au prin lege îndatorire clară să spună cum arată produsul pe care îl doresc, care sunt caracteristicile.

Apoi Ministerul Economiei preia și se uită unde se poate face și cine poate face. A treia entitate este Cancelaria Prim-ministrului, care emite un ordin comun.

Noi împingem foarte mult ca aceste produse să fie construite în România. Aceste produse se vor face în România în ciuda multora care au cântat prohodul SAFE-ului, că se cumpără vechituri de la francezi și de la nemți, că împrumutăm copiii copiilor noștri. Fals! Este o procedură în care am definitivat la MApN cum arată criteriile, a definitivat și Cancelaria Prim-ministrului cu Ministerul Economiei condițiile de localizare, în aceste zile este în semnare o decizie CSAT care reglementează exact unde se fac, cum se fac, în ce condiții.

Când se ia decizia urmează să ajungă în Parlament, am trimis deja o solicitare președinților celor două Camere să ne includă săptămâna viitoare decizia în Parlament. Deci toate aceste lucruri nu se fac pe ascuns, nu se fac prin decizia unui singur om, se fac prin trecere în CSAT și în final cu aprobarea poporului, adică prin Parlament”, a spus Radu Miruță.

„SAFE a fost o opțiune să le cumpărăm mai ieftin”

România va achiziționa o serie de echipamente militare şi armament. Printre acestea se numără sisteme de rachete navale, blindate Piranha, precum și sisteme radar și elicoptere.

„Când a apărut SAFE, noi am zis în felul următor: ‘Este mai ieftin să finanțăm 20 de produse din lista asta de 120 (de produse necesare înzestrării Armatei în următorii 5 ani, n.red.) pe care să le hrănim, să le alimentăm financiar din acest SAFE, pentru că România se finanțează național mai scump decât finanțarea prin SAFE.

Cele 20 de proiecte care sunt acum în SAFE nu sunt unele inventate când a apărut SAFE, noi am mutat doar robinetul de bani care să le alimenteze. Pentru România, SAFE nu era o opțiune dacă să cumpărăm aceste produse sau nu, SAFE a fost o opțiune să le cumpărăm mai ieftin. Adică ideea asta că ne împrumutăm și luăm bani pentru a înzestra Armata prin SAFE este o afirmație complet falsă. Ea oricum se făcea.

Ne împrumutăm cu 10-15% cu cât se împrumută statul român, sau prin SAFE cu 3,5%, în primii zece ani e o perioadă de grație după care trebuie să rambursezi împrumutul ăsta timp de 40 de ani. E mai mare inflația decât dobânda, adică pentru România e un mare avantaj”, a continuat ministrul în podcastul lui Timotei Onoriu.

