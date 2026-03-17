Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că actuala coaliție de guvernare este în preanestezie și că nu este „încă” la Terapie Intenisvă. Oficialul nu a vrut să spună dacă ar colabora mai bine cu un alt premier.

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare este la Terapie Intensivă după divergențele dintre social-democrați pe de-o parte și PNL și USR de cealaltă parte, Alexandru Rogobete a spus că nu crede că a intrat încă la Terapie Intensivă, ci este în preanestezie.

PSD şi PNL sunt în tranşee şi se atacă în fiecare zi chiar dacă fac parte din Coaliţie. Social-democraţii vor schimbarea lui Bolojan şi depun amendamente la bugetul pentru care au semnat în Guvern, iar PNL are o şedinţă în weekend în care decide dacă părăseşte guvernarea.

„Nu cred că a intrat la Terapie Intensivă. Este în preanestezie, aș putea spune. Nu e încă la terapie intensivă”, a declarat Ministrul Sănătății.

De asemenea, jurnaliștii l-au întrebat dacă, având în vedere că spune că actuala coaliție este în preanestezie, premierul e pe perfuzii din punct de vedere politic. Ministrul Sănătății a refuzat să răspundă la întrebarea dacă ar colabora mai bine cu un alt premier.

„Nu aș vrea să intru în astfel de metafore. Situația politică și dezechilibrul și tensiunea care se văd în spațiu public nu cred că sunt o surpriză pentru nimeni. Asta e motivul pentru care am zis că este în preanestezie”, a adăugat Alexandru Rogobete.

