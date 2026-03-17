Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune despre coaliția de guvernare că este în „preanestezie”

17 mart. 2026, 17:53, Știri politice

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că actuala coaliție de guvernare este în preanestezie și că nu este „încă” la Terapie Intenisvă. Oficialul nu a vrut să spună dacă ar colabora mai bine cu un alt premier. 

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare este la Terapie Intensivă după divergențele dintre social-democrați pe de-o parte și PNL și USR de cealaltă parte, Alexandru Rogobete a spus că nu crede că a intrat încă la Terapie Intensivă, ci este în preanestezie.

PSD şi PNL sunt în tranşee şi se atacă în fiecare zi chiar dacă fac parte din Coaliţie. Social-democraţii vor schimbarea lui Bolojan şi depun amendamente la bugetul pentru care au semnat în Guvern, iar PNL are o şedinţă în weekend în care decide dacă părăseşte guvernarea.

„Nu cred că a intrat la Terapie Intensivă. Este în preanestezie, aș putea spune. Nu e încă la terapie intensivă”, a declarat Ministrul Sănătății. 

De asemenea, jurnaliștii l-au întrebat dacă, având în vedere că spune că actuala coaliție este în preanestezie, premierul e pe perfuzii din punct de vedere politic. Ministrul Sănătății a refuzat să răspundă la întrebarea dacă ar colabora mai bine cu un alt premier.

„Nu aș vrea să intru în astfel de metafore. Situația politică și dezechilibrul și tensiunea care se văd în spațiu public nu cred că sunt o surpriză pentru nimeni. Asta e motivul pentru care am zis că este în preanestezie”, a adăugat Alexandru Rogobete.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Președintele apare întins pe un pat medical, în Sala Unirii, zâmbind la cameră
16:47
Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni. Președintele apare întins pe un pat medical, în Sala Unirii, zâmbind la cameră
REACȚIE Ambasadorul Rusiei la București avertizează: Occidentul a uitat că bomba atomică nu este o jucărie
16:10
Ambasadorul Rusiei la București avertizează: Occidentul a uitat că bomba atomică nu este o jucărie
FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
FINANȚE PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
15:29
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
REACȚIE Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
14:42
Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
CONTROVERSĂ Radu Miruță, răspuns neconcludent despre beneficiile programului SAFE. Deputatul Mihai Weber: „Putem face o paralelă cu perioada pandemiei”
12:56
Radu Miruță, răspuns neconcludent despre beneficiile programului SAFE. Deputatul Mihai Weber: „Putem face o paralelă cu perioada pandemiei”
Mediafax
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Alexandru Rogobete (PSD): Coaliția este în preanestezie
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit sursa celei mai strălucitoare explozii radio detectate vreodată în Univers
RĂZBOI Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
18:55
Trump este furios NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”
ULTIMA ORĂ Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
18:47
Donald Trump spune că dacă nu ar fi intervenit, Iranul ar fi avut arma nucleară în maxim o lună
RĂZBOI Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
18:43
Țările arabe din Golf fac presiuni asupra SUA pentru a neutraliza definitiv Iranul. „Au devenit dușmani. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”
ACTUALITATE Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
18:42
Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului
FLASH NEWS Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
18:36
Traian Băsescu afirmă că Europa are suficiente alternative pentru a evita o criză energetică, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz
EXCLUSIV Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul
18:05
Ponta îi acuză pe influencerii #rezist-USR că sunt plătiți din banii din subvenția partidului ca să-i atace copilul

Cele mai noi

Trimite acest link pe