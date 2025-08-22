Autostrada Moldovei (A7), aproape de primele inaugurări. Cristian Pistol: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația”

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat printr-o postare de Facebook pe pagina sa oficială că lucrările la tronsonul Focșani-Bacău al Autostrăzii Moldovei (A7) au ajuns la un stadiu avansat, iar primele deschideri pentru circulație ar putea avea loc chiar în acest an.

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan și cu ministrul Transportirilor, Ciprian Serban ! Stadiile fizice sunt de aproximatix 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Tărg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km),” a precizat Pistol.

Tronsonul verificat are o lungime de 96 km, iar lucrările sunt executate de compania românească UMB, cu finanțare prin PNRR. Finalizarea acestuia, alături de segmentul vecin Bacău-Pașcani, este esențială pentru asigurarea continuității pe coridorul IX Pan-European și pentru dezvoltarea economică a Moldovei, subliniază oficialul.

„Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău – Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei. Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, comtractate de constructoriul român UMB, sunt finanțate prin PNRR. Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3),” a mai adăugat acesta.

Conform graficelor de lucrări, până la finalul anului viitor (2026) ar urma să fie dată în circulație întreaga legătură de autostradă București-Pașcani, cu o lungime de aproximativ 390 km (A7-A3).

Surse foto: Pagina de Facebook Cristian Pistol

