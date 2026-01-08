Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”

„Puțin mai nătărăi decât bulgarii/dar mai dăștepți ca venezuelenii,/ne-mpodobim cu tricolor ițarii/că munca o serbăm în ziua lenii”, scrie, În versuri, poetul Mircea Dinescu îi descrie reacţia pe români ca pe aceia care au o reacţie la orice eveniment, mai puţin la noile creşteri de taxe şi impozite impuse de Guvernul Ilie Bolojan.

În cea mai nouă poezie a lui Mircea Dinescu, poetul comentează lipsa de reacţie a românilor, puşi în faţa noilor biruri impuse de guvernanţi. Acesta observă cum „răul s-a-nălțat pe catalige” în timp românii fac „coadă la dări pe frig și pe zăpadă,/coadă la preasfinția sa Georgescu”, în timp ce „unii sunt fericiți cînd urcă dacul/pe-o creangă, sus, să ne redea speranța”.

„S-a dus și leva… S-a dus și leva și-a rămas doar leul, schilod și știrb în cușca românească și dac-o să ne doară portmoneul guvernul va avea dureri de bască. Cine să ne ajute?! Doar urzica încearcă de sub frunze să ne strige. Din ce-a fost bun n-a mai rămas nimica iar răul s-a-nălțat pe catalige și țara dă din cînd în cînd din coadă, de parcă ne-am droga cu nefirescu’ : coadă la dări pe frig și pe zăpadă, coadă la preasfinția sa Georgescu. Unii sunt fericiți cînd urcă dacul pe-o creangă, sus, să ne redea speranța, alții cotcodăcesc ca pitpalacul că Nicușor face flotări în Franța. Puțin mai nătărăi decât bulgarii dar mai dăștepți ca venezuelenii, ne-mpodobim cu tricolor ițarii că munca o serbăm în ziua lenii.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu

„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare