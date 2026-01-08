Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”

„Puțin mai nătărăi decât bulgarii/dar mai dăștepți ca venezuelenii,/ne-mpodobim cu tricolor ițarii/că munca o serbăm în ziua lenii”, scrie, În versuri, poetul Mircea Dinescu îi descrie reacţia pe români ca pe aceia care au o reacţie la orice eveniment, mai puţin la noile creşteri de taxe şi impozite impuse de Guvernul Ilie Bolojan.
În cea mai nouă poezie a lui Mircea Dinescu, poetul comentează lipsa de reacţie a românilor, puşi în faţa noilor biruri impuse de guvernanţi. Acesta observă cum „răul s-a-nălțat pe catalige” în timp românii fac „coadă la dări pe frig și pe zăpadă,/coadă la preasfinția sa Georgescu”, în timp ce „unii sunt fericiți cînd urcă dacul/pe-o creangă, sus, să ne redea speranța”.
„S-a dus și leva…
S-a dus și leva și-a rămas doar leul,
schilod și știrb în cușca românească
și dac-o să ne doară portmoneul
guvernul va avea dureri de bască.
Cine să ne ajute?! Doar urzica
încearcă de sub frunze să ne strige.
Din ce-a fost bun n-a mai rămas nimica
iar răul s-a-nălțat pe catalige
și țara dă din cînd în cînd din coadă,
de parcă ne-am droga cu nefirescu’ :
coadă la dări pe frig și pe zăpadă,
coadă la preasfinția sa Georgescu.
Unii sunt fericiți cînd urcă dacul
pe-o creangă, sus, să ne redea speranța,
alții cotcodăcesc ca pitpalacul
că Nicușor face flotări în Franța.
Puțin mai nătărăi decât bulgarii
dar mai dăștepți ca venezuelenii,
ne-mpodobim cu tricolor ițarii
că munca o serbăm în ziua lenii.”
RECOMANDAREA AUTORULUI:
”Stegarul Dac” a fost săltat din nou de polițiști. Cezar Avrămuță ar fi agresat forțele de ordine la Buftea, unde era așteptat Călin Georgescu
„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare