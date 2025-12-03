Prima pagină » Știri politice » Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”

Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”

03 dec. 2025, 16:52, Știri politice

Pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, poetul și publicistul Mircea Dinescu spune în cadrul unei emisiuni transmise de Realitatea TV, că după 30 de ani de capitalism, România a ajuns să se plângă de lipsa de apă din cauza liderilor care conduc țara. El crede că diversele crize din țară sunt generate de „prostie”. 

„Am ajuns după 30 de ani de capitalism să ne plângem de apă pentru că am sentimentul că acești domni care conduc acum România sunt propagandiștii preasfântului Georgescu, care îi tot trăgea cu apa. Uite că ei scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu. Cam asta face domnul prim-ministru al României”, a spus Mircea Dinescu.

Mircea Dinescu a vorbit și despre responsabilii pentru crizele provocate în România. Acesta susține că românii au o conștiință civică artificială, provocată de liderii statului, iar crizele sunt provocate de „prostie”, care e mult mai periculoasă decât răutatea. Pe lângă criza apei, Dinescu a vorbit și despre faptul că România se află la coada Uniunii Europene în sectorul agricol pentru că nu știe să profite de pământurile bune pe care le are. De asemenea, scriitorul crede că România va ajunge la o criză asemnănătoare cu cea din Bulgaria și spune că cei care conduc România vor să „omoare producătorul”, pentru că societatea a devenit una de consum.

 În loc să fie fericiți că le-a dat Dumnezeu pe mână o țară binecuvântată, cu climă bună, cu pământ bun, ei reușesc să provoace crizele. După părerea mea sunt provocate de prostie, nu de altceva. Uneori prostia e mai periculoasă decât răutatea. România după Franța e a doua țară cu potențial agricol, cu pământ bun, cu climă bună și noi suntem la coada Europei ca producători de mâncare, când am putea să fim pe locul 2 în lume după Franța. De ce? Pentru că ei vor să omoare. Păi proprietatea țăranului ar fi trebuită încurajată, țăranul să fie încurajat să aibă nu o seră, un sorar, ci 10, și să le dea bani ei să facă.”

