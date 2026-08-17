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Miruță e sigur de dreptatea lui Fritz, după decizia CCR care îl poate lăsa fără primărie

Miruță e sigur de dreptatea lui Fritz, după decizia CCR care îl poate lăsa fără primărie
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță (USR), sare în apărarea colegului de partid, Dominic Fritz, după ce Curtea Constituțională a României, a declarat constituțional amendamentul PSD în urma căruia primarul Timișoarei nu mai poate ocupa funcția de edil, după ce a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate și Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ciuda faptului că magistrații au decis că mandatul lui Dominic Fritz de primar al Timișoarei trebuie să înceteze, Radu Miruță sugerează că hotărârea nu a fost corectă. Ministrul Apărării nu aduce argumente pentru a susține această idee, însă consideră că este îndeajuns faptul că a fost ales de cetățeni.

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„Dominic Fritz a câștigat mandatul de primar al Timișoarei de două ori pentru ca oamenii din comunitate au avut și au încredere în el. E un respect câștigat și dovedit. Şi de asta sunt sigur că dreptatea va ajunge la destinație până la urmă. Oricâte legi pentru trecut mai schimbă unii și alții”, menționează Radu Miruță pe Facebook.

Dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.

Ce implică amendamentul declarat constituțional de CCR

Prevederea contestată la CCR stabilește că aleșii aflați în funcție, în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese au fost constatate definitiv anterior intrării în vigoare a noii legi, ajung să își piardă mandatul dacă perioada de interdicție de trei ani nu s-a împlinit.

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese pentru o faptă comisă în timpul campaniei electorale

Dosarul care îl urmărește acum politic pe Dominic Fritz își are originea în primul său mandat de primar.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins constestația depusă de Fritz la raportul ANI

Fritz a contestat raportul ANI și a susținut că proiectul fusese pregătit în mandatul fostului primar Nicolae Robu, iar semnătura sa reprezenta practic continuarea unei proceduri administrative deja începute. Argumentele sale nu au convins însă instanțele. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar Înalta Curte a confirmat definitiv soluția pe 18 iunie.

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