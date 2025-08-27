Prima pagină » Știri politice » MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău

27 aug. 2025, 18:25, Știri politice
Președintele Franței, din Mercedes în Mercedes. Doar numerele și țara de înmatriculare diferă. Emmanuel Macron a ajuns, miercuri, în Republica Moldova, pentru o întâlnire cu Maia Sandu, Friedrich Merz și Donald Tusk.

Liderul de la Élysée a fost întâmpinat pe Aeroportul Internațional Chișinău de către ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La scara avionului, pe Macron îl aștepta un automobil de lux, un Mercedes-Benz model S-Class 350 d 4MATIC, potrivit presei locale.

Președintele Franței s-a urcat în autoturism, coloana de 15 mașini s-a îndreptat spre palatul prezidențial din Chișinău. Câteva minute mai târziu, surpriză!

Macron a sosit în fața sediului administratei prezidențiale într-un autoturism înmatriculat în București, România!!! Din Mercedesul ML, cu număr B 171 NCR, oprit în fața covorului roșu, a coborât președintele Franței.

Gândul a făcut o solicitare Administrației prezidențiale de la Chișinău, pentru a lămuri misterul. Până atunci, rămân foarte multe semne de întrebări: cine a pus la dispoziție acest autoturism, mașina aparține autorităților române sau este închiriată de la o firmă care pune la dispoziție vehicule cu anumite standarde de protecție. Dacă este așa, cum acceptă președintele Franței să se urce într-o mașină închiriată, având în vedere protocolul de securitate. Și, mai ales, când a schimbat Macron mașinile, unde și de ce?

La ultima sa vizită la Chișinău, din 15 iunie 2022, Macron s-a deplasat cu o mașină înmatriculată în Moldova.

Ulterior, Gândul a aflat din surse sigure că Maia Sandu i-a cerut lui Nicușor Dan să suplimenteze dispozitivul și România a trimis mai mulți SPP-iști și mașini, printre care și pe aceasta.

