Oana Țoiu și-a pus în cap sindicaliștii din diplomație. Este acuzată că face numiri politice ascunse sub o falsă reformă

La doar două luni de la preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Externe, Oana Țoiu a reușit să-și pună în cap sindicaliștii din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA). Cauza este legată de numirile politice ascunse sub o falsă reformă.

Organizația sindicală care reprezintă diplomații și funcționarii MAE și-a exprimat nemulțumirea cu privire la deciziile pe care actualul ministru al MAE le-a luat în iulie 2025.

Mai precis, Oana Țoiu este acuzată de sindicaliști că a numit ca șefi de servicii consulare niște persoane din afara MAE, fără experiență relevantă pentru funcția ocupată, dar cu recomandări politice, în contextul în care aceasta a promis profesionalizarea și depolitizarea administrației diplomatice, mai spun aceștia.

Proiectul de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Muncii pe 19 august 2025 propune transferul definitiv în MAE al persoanelor detașate – fără concurs și fără selecție transparentă, doar prin ordin ministerial.

Sindicaliștii atrag atenția că aceste măsuri pot submina încrederea angajaților în instituție și în procesul de promovare bazat pe competență.

FNSA acuză promovările „excepționale” decise de ministru, bazate pe recomandări subiective și fără criterii obiective de evaluare.

Toate acestea sunt secondate de discriminările salariale persistă în centrala MAE, în ciuda numeroaselor sesizări ale angajaților.

Sindicatul solicită ministrului Țoiu să adopte mai multe măsuri prin care diplomația română poate fi reformată.

Retragerea prevederilor din proiectul de OUG care legalizează angajările fără concurs în MAE;

Respectarea cadrului legal și a principiilor de transparență, meritocrație și echitate în gestionarea resurselor umane;

Eliminarea discriminărilor salariale și clarificarea criteriilor reale pentru numiri și promovări;

Reevaluarea modului în care sunt cheltuite fondurile publice și stoparea risipei pe evenimente costisitoare în detrimentul condițiilor de muncă și salariale, a transmis FNSA, printr-un comunicat, în care adaugă că „diplomația română nu poate fi reformată prin ipocrizie și dublu standard. Profesionalizarea se realizează prin respectarea legii și valorizarea specialiștilor”.

