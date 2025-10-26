Momente inedite cu familia președintelui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei. Fiul cel mic i-a dat bătăi de cap Mirabelei Grădinaru

Un moment amuzant a fost surprins duminică de camerele de filmat cu familia Dan în prim-plan. Șeful statului a venit la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii.

Doar că mezinul familiei a încercat imediat să facă mai multe fotografii cu lumea adunată în fața Catedralei, la momentul ieșirii familiei prezidențiale din VAN-ul cu care au ajuns. Cel mic avea în mână un aparat foto.

După acest moment, familia Dan a urcat treptele Catedralei și a salutat enoriașii prezenți.

Zeci de politicieni, foști președinți, familia regală, dar și personalități din lumea academică și culturală participă duminică la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Foto/Video: Mihai Pop – Gândul + Trinitas