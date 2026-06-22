Monica Anisie, nominalizată la conducerea Ministerului Educației în cabinetul lui Veștea, spune că nu i s-a cerut demisia din PNL

Luni, în comisiile de învățământ din Parlament, Monica Anisie, nominalizată la conducerea Ministerului Educației și Cercetării în cabinetul lui Adrian Veștea, a declarat că nu i s-a cerut demisia de onoare din PNL și că nu vede motive pentru care să părăsească formațiunea.

Monica Anisie: ”Eu nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberale”

„Eu nu-mi amintesc ca până la această oră să fi fost exclusă din PNL. Nu îmi voi da demisia niciodată din PNL. Sunt membră de o viață aș putea spune și nu văd care este motivul pentru care ar trebui să părăsesc PNL”, a declarat Monica Anisie.

Anisie a transmis că nu a trădat niciodată principiile liberalilor și că se simte mândră să fie nominalizată de colegii din partid.

„Nu mi s-a cerut demisia de onoare, prin urmare nu văd de ce mi-aș da eu demisia. Sunt mândră că sunt nominalizată de colegii de la PNL. Am fost votată de bucureșteni să îi reprezint în Senat din partea PNL.

Nu am trădat niciodată și nici nu o să trădez de la principii, de la responsabilitate, de la corectitudine și mai ales nu o să trădez sistemul de educație niciodată. (…) Eu nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberale”, a transmis Monica Anisie.

Componența Cabinetului Veștea este următoarea: