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Monica Anisie, nominalizată la conducerea Ministerului Educației în cabinetul lui Veștea, spune că nu i s-a cerut demisia din PNL

Monica Anisie, nominalizată la conducerea Ministerului Educației în cabinetul lui Veștea, spune că nu i s-a cerut demisia din PNL
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Luni, în comisiile de învățământ din Parlament, Monica Anisie, nominalizată la conducerea Ministerului Educației și Cercetării în cabinetul lui Adrian Veștea, a declarat că nu i s-a cerut demisia de onoare din PNL și că nu vede motive pentru care să părăsească formațiunea.

Monica Anisie: ”Eu nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberale”

„Eu nu-mi amintesc ca până la această oră să fi fost exclusă din PNL. Nu îmi voi da demisia niciodată din PNL. Sunt membră de o viață aș putea spune și nu văd care este motivul pentru care ar trebui să părăsesc PNL”, a declarat Monica Anisie.

Anisie a transmis că nu a trădat niciodată principiile liberalilor și că se simte mândră să fie nominalizată de colegii din partid.

Nu mi s-a cerut demisia de onoare, prin urmare nu văd de ce mi-aș da eu demisia. Sunt mândră că sunt nominalizată de colegii de la PNL. Am fost votată de bucureșteni să îi reprezint în Senat din partea PNL.

Nu am trădat niciodată și nici nu o să trădez de la principii, de la responsabilitate, de la corectitudine și mai ales nu o să trădez sistemul de educație niciodată. (…) Eu nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberale”, a transmis Monica Anisie.

Componența Cabinetului Veștea este următoarea:

  • Adrian Veștea – prim-ministru (PNL);
  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD);
  • Alina Gorghiu – vicepremier (PNL);
  • Diana Morar – vicepremier (independent);
  • Luca Niculescu – ministru de Externe (independent);
  • Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent);
  • Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent);
  • Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD);
  • Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL);
  • Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent);
  • Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL);
  • Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD);
  • Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD);
  • Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL);
  • Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD);
  • Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD);
  • Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL);
  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD);
  • Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD);
  • Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD);
  • Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)”.
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