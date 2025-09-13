Prima pagină » Știri politice » Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar

13 sept. 2025, 13:58, Știri politice
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a acordat sâmbătă un interviu la Prima TV, acolo unde a fost întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor, așa cum s-a întâmplat în cazul magistraților. „E discuție care se tot rostogolește în toate direcțiile în spațiul public”, a răspuns ministrul Apărării.

„Legea privind pensiile militarilor a fost trecută în 2023, a fost jalon PNRR. Și acolo este până în 2030 la 60 de ani (n.r. vârsta de pensionare), până în 2035 ajunge gradual în fiecare an până la 65 de ani. Asta este acuma în vigoare. De aici sunt niște deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiți militari sau ofițeri îl fac și au niște deduceri din această perioadă maximă și își pot deduce anumite perioade astfel încât ies mai devreme la pensie.

Discuția e la aceste deduceri, nu la vârstă, cred. Pentru că, din nou spun, avem o lege din 2023 care se jalon PNRR, care, mai mult, pune niște condiții speciale pentru cei pe care legea în 2023 i-a prins pe drum. Ar fi foarte grav să depopulăm un sistem atât de specific, cum este sistemul național de apărare, că aici vorbesc și de armată, vorbesc și de Ministerul de Interne și de Servicii, pentru că dacă-ți pleacă brusc foarte mulți din zona de comandă, când suntem maturitatea funcției, ai o problema ani de zile. Nu e vorba doar anul ăsta sau anul viitor. Se creează o gaură în tot sistemul și asta nu se acoperă ușor”, a completat Ionuț Moșteanu.

„Pensia medie în sistemul militar este 5300 de lei”

Întrebat de ce în perioada în care nu era ministru critica pensiile speciale, iar acum susține că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, Ionuț Moșteanu a replicat că „este o chestie de nuanță, dacă vreți să numim special tot ce nu este pe contributivitate.

Ele se cheamă pensii militare de serviciu. Puteți să le spuneți speciale. Da, este o pensie care nu este pe contributivitate. Pensia medie în sistemul militar este 5300 de lei. Este peste pensia medie semnificativ din sistemul civil, să spun așa. Însă, vorbim și de alte venituri pe parcursul carierei, de alt tip de muncă, dacă vreți, și de alt tip de restricții pe care cei care servesc patria în armată le au față de un civil”, a declarat Ionuț Moșteanu.

De asemenea, minsitrul Apărării a mai precizat că aceasta este o discuție căreia nu îi vede rostul în acest moment.

S-a ajuns la un echilibru și o perspectivă cu legea din 2023. Orice modificare cred că ar crea din nou neliniști și ar aduce la neclarități. Putem discuta totul dând o perspectivă foarte, foarte clară celor care sunt acum sistem, celor care trebuie să intre și vor o perspectivă clară pe parcursul întregii cariere. Dar, din nou, discuția asta trebuie să fie cu toată lumea la masă și cu niște cu toate cărțile pe masă”, a spus Ionuț Moșteanu.

