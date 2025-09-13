Ionuț Moșteanu anunță că lista finală a proiectelor din Programul SAFE va fi stabilită în luna noiembrie

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost întrebat sâmbătă, la Prima TV, pe ce urmează să cheltuiască România cei 17 miliarde de euro alocați prin Programul SAFE. Acesta a precizat că săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice cu Comisia Europeană, urmând ca lista finală a proiectelor să fie decisă în noiembrie, împreună cu Comisia Europeană.

Întrebat dacă România va cumpăra armament sau va investi și în fabricile de apărare, Ionuț Moșteanu a precizat că „proiectele mari vin cu localizarea producției și cu transfer de tehnologie”.

„Un anumit grad de localizare, un anumit grad de transfer de tehnologie, în funcție de negocierile care vor urma. Exact asta este ideea Comisiei, ca acești bani să ducă la creșterea bazei industriale de apărare a europenilor. Și asta se va întâmpla în fiecare țară. Bineînțeles, unele țări sunt mai avansate, altele un pic mai în spate, cum suntem și noi”, a spus ministrul Apărării.

„Nu poți avea o armată puternică fără o economie puternică”

Ionuț Moșteanu a mai adăugat că lipsa investițiilor din industria de apărare din ultimii 35 de ani „se simte” și că România este „destul de departe de alte țări europene, chiar și de Polonia”.

„A avut grijă (n.r. Polonia) și a cheltuit cu grijă banii, indiferent că au avut și ei tot felul de alegeri, tot felul de meciuri politice și asta este democrația, însă au arătat respect față de banul public, au avut ani de zile o atenție extraordinar de mare pe fondurile europene și asta le-a întărit economia.

Nu poți avea o industrie de apărare puternică, nu poți avea o armată puternică fără o economie puternică. Ei înțeles mai bine decât noi. Asta important este să ne mișcăm și noi mai repede și asta este mandatul acestui Guvern”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”

Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși”

Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare”