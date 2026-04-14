Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere AUR, a doua funcţie în ierarhia partidului, a declarat, marţi, despre moţiunea de cenzură anunţată de AUR, că formaţiunea are un calendar care nu are legătură cu ce face PSD, referitor la decizia aşteptată în data de 20 aprilie şi o va depune după 13 mai, el precizând că nu se raportează la certurile din coaliţie, iar PSD poate să-şi introducă propria moţiune de cenzură pentru că are suficiente voturi.

„Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliţie, noi criticăm prestaţia guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moţiune de cenzură în preajma datei sau după data de 13 mai, inclusive, pentru a putea contabiliza 3 trimestre consecutive de scădere economică. Vom avea 3 trimestre de scădere economică, este o bază obiectivă pentru o moţiune de cenzură. Noi facem o moţiune de cenzură pentru că arătăm că guvernul are o prestaţie economică proastă, că nu mai este creştere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populaţiei, avem îngheţarea pensiilor. Asta este baza unei moţiuni de cenzură, politica publică. Noi nu putem să facem moţiuni de cenzură în funcţie de nemulţumirile din coaliţie”, a declarat Petrişor Peiu, la Parlament, întrebat despre depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Liderul senatorilor AUR a menționat că poate PSD-ul este nemulţumit de faptul că nu sunt numiţi nu ştie ce oameni susţinuţi de PSD în diverse locuri.

„Noi avem o bază obiectivă, faptul că acest guvern are o prestaţie proastă la guvernare, în calitatea de administrator al ţării. Nu ne raportăm la năbădăile dintr-un mariaj politic, ci ne raportăm la o realitate obiectivă şi avem un program alternativ de guvernare, cu care venim tot timpul în faţă şi spunem: asta a livrat guvernul Bolojan, asta vă oferim noi, dragi români, comparaţi! Şi în sensul ăsta cerem, prin moţiunea de cenzură, votul parlamentarilor să compare cele două oferte. Deci AUR nici nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune luna aceasta. Putem să o iniţiem de luna asta, dar o vom depune aşa cum v-am spus, pe calendarul pe care l-am spus, astfel încât să fie discutată în preajma zilei de 13 mai sau după, sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracţii economice, trei trimestre la rând”, a mai spus el.

PSD poate să-şi introducă propria moţiune

Potrivit senatorului AUR, calendarul lor ţine de baze obiective şi de contestarea politicilor guvernului şi nu are în vedere priorităţile PSD-ului.

„PSD-ul poate să-şi introducă propria moţiune de cenzură, are suficiente voturi. Nu depinde de noi”, a mai comentat Petrişor Peiu.

