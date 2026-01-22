Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă, joi, de deputații europeni. Moțiunea a fost promovată în Parlamentul European de parlamentarii de extremă dreapta, sub pretextul acordului cu blocul latino-american Mercosur. Acesta a fost trimis, miercuri, la Curtea de Justiție a UE tot în urma unui vot în Parlamentul European.

Joi, doar 165 dintre cei 720 de membri ai Parlamentului de la Strasbourg au votat pentru demiterea executivului UE.

Von der Leyen a lipsit de la dezbateri, având pe agendă participarea la un summit de urgență al liderilor UE la Bruxelles, pentru a discuta relația dificilă a blocului comunitar cu SUA.

Cine a depus moțiunea de cenzură

Grupul politic Patrioți pentru Europa a înaintat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care a fost aprobat de statele membre pe 9 ianuarie și semnat pe 17 ianuarie în Paraguay.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată Președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul (în prezent, 72 de eurodeputați). Votul trebuie să aibă loc prin apel nominal, iar moțiunea poate fi adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul.

Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”

Fermierii se bat cu forțele de ordine în fața Parlamentului European. Acordul Mercosur blochează Strasbourg. Sunt și 200 de români plus Diana Șoșoacă