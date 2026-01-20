Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”

20 ian. 2026, 13:14, Știri externe
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru o Europă independentă și suverană în discursul său la Forumul Economic Mondial de la Davos și a descris conflictele globale actuale drept „o oportunitate“ pentru blocul comunitar.

„Șocurile geopolitice pot – și trebuie – să fie o oportunitate pentru Europa. În opinia mea, cutremurul pe care îl trăim în prezent este o oportunitate, ba chiar o necesitate, de a construi o nouă formă de independență europeană.”

„Desigur, nostalgia face parte din natura umană. Dar nostalgia nu va readuce vechea ordine. Iar faptul că ne jucăm cu timpul și sperăm că lucrurile se vor schimba curând din nou nu ne va ajuta să scăpăm de dependențele noastre structurale.” „Punctul crucial este că și Europa trebuie să se schimbe permanent dacă vrem să facem față unor schimbări durabile. Este timpul să profităm de această oportunitate și să construim o Europă nouă, independentă.”, a declarat ea, referindu-se la recenta semnare a acordului Mercosur în Brazilia.

„Acest acord (UE-Mercosur) transmite un mesaj puternic lumii: Că alegem comerțul echitabil în locul tarifelor vamale, parteneriatul în locul izolării, sustenabilitatea în locul exploatării. Și că luăm în serios diversificarea lanțurilor noastre de aprovizionare.“, a transmis Ursula von der Leyen la Davos.

Președinta Von der Leyen a descris numeroasele acorduri comerciale pe care UE le urmărește, pe lângă acordul Mercosur, o nouă eră a tarifelor vamale și a protecționismului american. „Europa va alege întotdeauna lumea, iar lumea este gata să aleagă Europa”, a spus ea.

„Alegem liberul schimb în locul tarifelor vamale.”

Von der Leyen a anunțat că va călători în curând în India pentru a încheia noi acorduri comerciale. Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord de liber schimb cu India, deși mai sunt încă multe de făcut pentru a-l finaliza, a declarat, marți, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Mai sunt încă multe de făcut. Dar suntem pe punctul de a încheia un acord comercial istoric. Unii îl numesc mama tuturor acordurilor. Un acord care ar crea o piață de 2 miliarde de oameni, reprezentând aproape un sfert din PIB-ul global”, a declarat ea într-o secțiune a discursului său privind eforturile UE de diversificare a comerțului.

La finalul discursului său, ea a abordat conflictul din Groenlanda

„Răspunsul nostru va fi neclintit: solidaritate deplină cu Groenlanda și Regatul Danemarcei. Suveranitatea și integritatea teritoriului lor nu sunt negociabile”.

„O înțelegere este o înțelegere”

„Europa este angajată în mod neechivoc în securitatea Arcticii. Și împărtășim obiectivele Statelor Unite în această privință. De exemplu, Finlanda – unul dintre cei mai noi membri ai NATO – vinde primele sale spărgătoare de gheață către SUA. Acest lucru demonstrează că avem exact capacitățile necesare în Oceanul Arctic.”

Țările NATO pot garanta securitatea Arcticii doar împreună. „Prin urmare, tarifele suplimentare planificate sunt o greșeală, în special în rândul aliaților de lungă durată.” UE și SUA au ajuns la un acord comercial în iulie anul trecut. „Și în politică, ca și în afaceri: o înțelegere este o înțelegere. Și când prietenii își dau mâna, trebuie să însemne ceva.”

Ea a pledat pentru menținerea parteneriatului cu SUA: „Cufundarea într-o spirală descendentă periculoasă i-ar ajuta doar pe acei adversari pe care amândoi dorim să-i ținem cât mai departe posibil de zonele noastre strategice de interes.”

Ea consideră că Europa trebuie să se adapteze la „noile realități”.

„De aceea, Europa își pregătește propria strategie de securitate, pe care intenționăm să o publicăm mai târziu în acest an. Aceasta include o strategie arctică actualizată. Iar în fruntea acestei strategii va fi principiul fundamental: popoarele suverane își decid propriul viitor.

 

