12:27 Agricultorii europeni s-au strâns în fața Parlamentului European și blochează intrarea principală

Mii de fermieri, inclusiv din România, protestează la Strasbourg împotriva acordului UE-Mercosur, semnat sâmbătă de Ursula von der Leyen în Paraguay. Fermierii și mai mulți eurodeputați vor ca acordul să fie trimis CJUE, pentru ca instanța să analizeze temeiul său juridic. Fermierii români cer amânarea intrării în vigoare a acordului UE-Mercosur până la obţinerea unei forme acceptate de către organizaţiile profesionale din agricultură. Trimiterea acordului la CJUE suspendă procesul de ratificare în parlamentele naționale.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro şi ai Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-şi manifesta indignarea faţă de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piaţa Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Pro Agro, Ionel Arion.

La Strasbourg a început să se oprească circulația, pe fondul protestului fermierilor. A fost, de asemenea, blocat accesul în Parlamentul European pe intrarea principală, iar autobuzul care îi transportă pe funcționarii instituției la sediu nu mai circulă.

„Nu suntem de acord cu noua politică și credem că produsele care or să vină din America nu vor fi atât de sigure la consum pentru țara noastră și pentru sănătatea poporului nostru. În ceea ce privește bugetul (de stat al României, n.r.) nu dorim combinarea subvenției, ci dorim să rămână ca și până acum„, a declarat unul dintre fermierii români pentru Antena 3 CNN.

Care sunt cerințele fermierilor români

O delegaţie a fermierilor din România, formată din peste 200 de participanţi, participă marți la protestul de la Strasbourg.

Fermierii români cer amânarea intrării în vigoare a acordului UE-Mercosur până la obţinerea unei forme acceptate de către organizaţiile profesionale din agricultură şi „tratarea agriculturii ca sector strategic, nu ca monedă de schimb geopolitică„, arată un comunicat al Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC).

AAC solicită redeschiderea negocierilor pe capitolul agricol, întrucât clauzele de salvgardare, în forma actuală, nu funcţionează.

„Datele necesare pentru monitorizarea cotelor lipsesc, raportările sunt întârziate, iar responsabilităţile sunt fragmentate între instituţii. În lipsa unor date în timp real, aceste clauze sunt inaplicabile. Din acest motiv, cerem amânarea intrării în vigoare a acordului până la obţinerea unei forme acceptate de organizaţiile profesionale din agricultură şi tratarea agriculturii ca sector strategic, nu ca monedă de schimb geopolitică„, se spune în comunicatul de presă.

Ce se întâmplă în cazul în care CJUE dă aviz negativ