Prima pagină » Știri politice » Moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu a fost respinsă cu 44 de voturi „pentru” și 59 „împotrivă”

Moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu a fost respinsă cu 44 de voturi „pentru” și 59 „împotrivă”

Ruxandra Radulescu
23 feb. 2026, 11:52, Știri politice

Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva ei. Ministrul a invocat obligații oficiale la nivelul Uniunii Europene, inclusiv reuniuni dedicate sancțiunilor împotriva Federației Ruse și combaterii dezinformării.

UPDATE: Moțiunea simplă formulată de opoziție împotriva Oanei Țoiu a fost respinsă. Dintre cei 104 de parlamentari prezenți, 44 au votat „pentru”, 59 au votat „împotrivă” și unul s-a abținut.

În scrisoarea adresată președintelui Senatului, ministrul arată că, în perioada 23–24 februarie 2026, sunt programate la Bruxelles reuniunile Consiliului Afaceri Externe (CAE) și Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde „asigurarea reprezentării României, la nivel de ministru al afacerilor externe, este imperios necesară”.

„Ar putea fi interpretată de către omologii europeni și instituțiile UE (…) ca o posibilă dezangajare a României de la atașamentul european”, spune Țoiu.

Moțiunea simplă, împotriva acordului UE-Mercosur

Pe agenda reuniunii CAE figurează adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea agresiunii asupra Ucrainei, precum și discuții privind combaterea dezinformării și a interferențelor externe.

Moțiunea simplă vizează, între altele, poziția României față de Acordul UE–Mercosur. Ministrul arată că subiectul „a fost activ îndelung pe agenda decizională a Consiliului UE și în atenția instituțiilor europene, neavând un caracter de noutate”

Potrivit AUR, documentul subliniază că politica externă „nu este un exercițiu teoretic și nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere.

”Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic, ci produce efecte concrete, directe, asupra economiei naționale”, precizează AUR într-un comunicat oficial.

Scrisoarea reia istoricul negocierilor începute în 1999 și subliniază că acordul comercial, finalizat politic în 2024, include un mecanism de salvgardare pentru protejarea sectoarelor sensibile, în special agricultura. Regulamentul aferent a fost votat recent de Parlamentul European, la 12 februarie 2026

Ministrul susține că acordul reprezintă „o oportunitate majoră pentru România” în ceea ce privește exporturile și investițiile, menționând totodată măsuri de protecție pentru fermieri, inclusiv contingente tarifare și mecanisme de monitorizare a importurilor.

În ceea ce privește referirile din moțiune la relația cu Statele Unite, ministrul precizează că pozițiile exprimate sunt „în conformitate cu jurământul depus” și reflectă obiectivul consolidării relației bilaterale cu SUA

„Ministrul afacerilor externe nu a utilizat o retorică ostilă vreunui partener al României și cu atât mai puțin la adresa SUA”, se arată în document.

Ministrul rămâne „la dispoziția Senatului pentru clarificări”

În final, Oana-Silvia Țoiu transmite că rămâne la dispoziția Senatului pentru clarificări, însă participarea la reuniunile europene are prioritate în contextul actual de securitate și politică externă.

Absența de la dezbaterea moțiunii este justificată, potrivit ministrului, de responsabilitățile asumate la nivel european într-un moment considerat „cheie” pentru politica externă a României.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele

Oana Țoiu dă detalii despre vizita lui Nicușor Dan în SUA și rolul pe care România îl va avea în calitate de observator

Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un lider AUR o critică pe Oana Țoiu, după ce a absentat la moțiunea pe Mercosur: „Un act de sfidare. Creează un precedent periculos, rușinos”
16:52
Un lider AUR o critică pe Oana Țoiu, după ce a absentat la moțiunea pe Mercosur: „Un act de sfidare. Creează un precedent periculos, rușinos”
EXCLUSIV Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
15:42
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
NEWS ALERT Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”
15:11
Bolojan pune presiune pe miniștrii pentru fondurile europene: „România nu are voie să piardă bani din PNRR”
FLASH NEWS Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”
14:58
Sute de persoane cu handicap au rămas fără ajutorul de la stat, după ce Bolojan a modificat legea: „Ne ia drepturile”
FLASH NEWS Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”
14:37
Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
ECONOMIE Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
17:59
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
RAPORT Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
17:51
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele

Cele mai noi

Trimite acest link pe