Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui: „Guvernul greșește masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje”

Bianca Dogaru
Claudiu Năsui a criticat dur Guvernul Bolojan pentru că a refuzat să scadă taxele la motorină și benzină. Acesta a afirmat că statul a ales în schimb o schemă pentru persoanele conectate politic și o plafonare a marjelor de profit.

Năsui a subliniat că România se află pe locul 5 în UE la taxarea motorinei și pe locul 11 la benzină, astfel că românii plătesc mai mult pe impozite decât pe combustibilul propriu-zis.

„Guvernul greșește din nou masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje. Ca să înțelegem de unde pornim, România e pe locul 5 la taxarea motorinei în Uniunea Europeană. Și pe locul 11 la taxarea benzinei. Taxarea carburantului e atât de mare încât atunci când cumpărăm carburant, plătim mai mult impozite la stat decât carburant. Guvernul ar avea de unde să reducă taxele, dar nu vrea să o facă,” a scris acesta pe Facebook
Fostul ministru al Economiei a explicat că refuzul de a tăia taxele are la bază trei motive: lăcomia, lipsa de înțelegere a economiei și corupția morală.
„Și totuși, dacă este clar că guvernul ar trebui să reducă taxele, de ce nu o face? Din trei motive, parțial lipsă totală de înțelegere a economiei, parțial lăcomie și parțial corupție morală. Lăcomie pentru că nu vor să lase niciun leu din mână. Nici măcar după ce au crescut masiv taxe, inclusiv acciza la carburant cu 10% și TVA la 21% care se aplică și la acciză. Lipsă de înțelegere a economiei pentru că ei cred că plafonările de marje sau prețuri funcționează. Gândire de nivel Ceaușescu – Călin Georgescu „să facem prețurile mai mici prin lege”. Corupție morală pentru că vor să facă o schemă pentru unii (care au făcut lobby pentru ea). În traducere, asta înseamnă că vom plăti în continuare cu toții din ce în ce mai mult. Iar statul se va îmbogăți din asta. Dar, guvernul va da banii apoi unora dintre noi care au fost mai conectați politic.

Năsui a prevăzut că propaganda oficială va lăuda în continuare faptul că taxele nu au scăzut, deși românii au fost cei care au avut de plătit.

„Evident că cei care vor primi banii ies câștigați. Vor plăti armata de propagandiști să laude în continuare guvernul. Prevăd deja articole despre „ce bine că n-au scăzut taxele”. Marii pierzători vor fi românii, care vor plăti prețuri din ce în ce mai mari. Asta în timp ce bugetarii de lux ai statului român ne recomandă să nu mai folosim mașina. Practic orice numai să nu-și reducă ei beneficiile.”

Cele mai noi

Trimite acest link pe