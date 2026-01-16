Prima pagină » Social » Polul Sărăciei din România. Două orașe, din nordul și din sudul țării, se bat pentru supremație în clasamentul negru

Polul Sărăciei din România. Două orașe, din nordul și din sudul țării, se bat pentru supremație în clasamentul negru

16 ian. 2026, 17:59, Social
Polul Sărăciei din România. Două orașe, din nordul și din sudul țării, se bat pentru supremație în clasamentul negru

Platforma FormulaBanilor a realizat un clasament ale celor mai sărace orașe din țară, corelând salariul mediu net cu rata șomajului. A rezultat că municipiul Vaslui și Alexandria sunt polii sărăciei din România, orașele în care se trăiește cel mai greu, publică Monitorul de Vaslui. Într-un top și mai deprimant, Vaslui este pe primul lor al cazurilor de alcoolism, depășind la limită Craiova și Iașiul…

În anul 2025, municipiul Vaslui a fost orașul cel mai defavorizat, cu veniturile cele mai mici și unde locurile de muncă lipsesc cu desăvârșire. Andrei Vișan, fondatorul platformei FormulaBanilor, a realizat un clasament al celor mai sărace orașe din țară, corelând salariul mediu net cu rata șomajului.

A rezultat că Alexandria, județul Teleorman, și Vaslui sunt polii sărăciei din România, cu indicatori identici care reflectă o situație economică precară, conform Monitorul de Vaslui

Conform tabelului, ambele orașe înregistrează o rată a șomajului alarmantă de aproximativ 8,8%, cea mai mare din listă, iar la venituri, salariul mediu net în aceste localități se situează în jurul valorii de 3.800 de lei, un nivel scăzut comparativ cu costul vieții și cu mediile din orașele dezvoltate. „Din cauza acestor factori, ambele orașe au primit un „grad de sărăcie” maxim, de 5 stele, subliniind severitatea situației”, spune analize.

Expertul financiar atrage atenția că cifrele ascund, de fapt, probleme structurale mult mai grave decât simpla lipsă a banilor: „Toată lumea vorbește despre salarii. Tot mai mulți încep să se uite și la rata șomajului. Puțini le pun cap la cap”. El subliniază că statistica rece, care arată un salariu mediu net de aproximativ 3.800 lei și o rată a șomajului de 8,8%, nu sunt doar cazuri izolate, ci simptomele unui sistem nefuncțional.

„Important: Nu vorbim doar despre «orașe sărace». Vorbim despre lipsa de oportunitati, dependenta de stat, instabilitate financiara”, a declarat Andrei Vișan, punctând cauzele profunde ale subdezvoltării.

Turnu Severin, Reșița și Târgu Jiu, pe trei, patru și cinci

Imediat după liderii clasamentului, situația este la fel de dificilă în alte zone din sud-vestul țării. Pe locul al treilea se află Drobeta-Turnu Severin (județul Mehedinți), unde rata șomajului este de aproximativ 7,5%, iar salariul mediu net ajunge la 3.850 lei.

Locul patru este ocupat de Reșița (județul Caraș-Severin), cu un șomaj de 7,0% și un salariu de 3.900 lei, urmată îndeaproape de Târgu Jiu (județul Gorj) pe locul cinci, cu o rată a șomajului de 6,9% și un venit mediu net de 3.950 lei. Aceste orașe au fost cotate cu un grad de sărăcie de 4,5 stele, indicând o vulnerabilitate economică ridicată.

Analiza evidențiază un cerc vicios în care se zbat aceste comunități. Lipsa locurilor de muncă atractive determină forța de muncă tânără să migreze, ceea ce, la rândul său, descurajează investitorii.

„În multe dintre orașele din top: salariile sunt cu 30–40% sub media națională, șomajul este dublu față de marile centre urbane, tinerii pleacă, investițiile ocolesc zona”, arată Andrei Vișan.

Giurgiu și Galați, locurile șase și șapte

Giurgiu și Galați ocupă locurile 6 și 7, cu rate ale șomajului de peste 6,7%. Slatina, un important centru industrial al județului Olt, se află pe locul 12, cu o rată a șomajului de 6,2% și un salariu mediu de 4.100 lei, în timp ce orașe precum Piatra Neamț închid topul 20, cu un șomaj de 5,3% și venituri de aproximativ 4.300 lei.

Recomandarea autorului: Orașul considerat „cel mai sărac din România” a depășit Cluj, Oradea și București. E campion absolut la fonduri europene

TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
15:31
Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
FLASH NEWS România fierbe. Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste din 2026. Mii de români furioși: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!”, “Jos Guvernul mafiot!”,“Să plece hoții, să vină patrioții”
20:00
România fierbe. Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste din 2026. Mii de români furioși: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!”, “Jos Guvernul mafiot!”,“Să plece hoții, să vină patrioții”
FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Fantomele” energetice care apar în Univers ar putea dezvălui o nouă fizică
CONTROVERSĂ Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
17:58
Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară
FLASH NEWS MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
17:58
MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova
CONTROVERSĂ llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
17:53
llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis
FLASH NEWS Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate
17:35
Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate
AUTO Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine
17:33
Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine
CORUPȚIE Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească în cazul mituirii deputaților. Are interdicție de a părăsi Kievul și nu are voie să vorbească cu 65 de parlamentari
17:30
Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească în cazul mituirii deputaților. Are interdicție de a părăsi Kievul și nu are voie să vorbească cu 65 de parlamentari

Cele mai noi

Trimite acest link pe