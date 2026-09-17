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Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. AUR, la Cotroceni

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Președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament se prezintă, astăzi, la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu Nicușor Dan, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 09:00 și se încheie după-amiază, iar întâlnirile au loc în contextul în care România se apropie de cinci luni cu un Guvern interimar.

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Update 09:30: AUR a intrat la consultările cu Nicușor Dan. Delegația este formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

Update 09:00: Au început consultările. Prima delegație primită la Cotroceni este cea a social-democraților. PSD este reprezentat la consultările de astăzi de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Bogdan Ivan, Silvia Mihalcea și Diana Tușa.

Știre inițială

Ultimele consultări oficiale cu formațiunile parlamentare au avut loc în luna iunie, iar ulterior Nicușor Dan a purtat mai multe discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.

Programul consultărilor de astăzi

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, prima delegație care intră la discuții cu președintele va fi cea a PSD, la ora 09:00.

Calendarul consultărilor este următorul:

  • 09:00 – PSD
  •  09:30 – AUR
  •  10:00 – PNL
  •  10:30 – USR
  •  11:00 – UDMR
  •  11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  •  12:00 – SOS România
  •  12:30 – POT
  •  13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
  • 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
  •  14:00 – parlamentarii neafiliați

România are de peste patru luni un Guvern interimar

Criza politică a început după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, pe 5 mai, prin moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. De atunci, România nu a reușit să instaleze un Executiv cu puteri depline. Nicușor Dan a făcut prima desemnare pentru funcția de premier pe 4 iunie, când l-a propus pe europarlamentarul Eugen Tomac. Acesta și-a depus ulterior mandatul, fără ca propunerea să ajungă la votul Parlamentului.

Pe 14 iunie, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea Guvernului. Cabinetul propus de acesta a fost însă respins de Parlament pe 22 iunie. De atunci, președintele a purtat noi discuții cu liderii formațiunilor parlamentare și a încercat să găsească o formulă care să poată obține sprijinul Legislativului.

În ultimele săptămâni au fost vehiculate mai multe variante pentru funcția de premier. Printre acestea s-a numărat diplomatul Luca Niculescu, prezentat în unele discuții drept o posibilă variantă independentă. Numele său nu a fost însă confirmat oficial ca propunere a președintelui, iar Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au declarat că Nicușor Dan nu le-ar fi prezentat această variantă în discuțiile de la Cotroceni.

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O altă variantă vehiculată este Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, al cărui nume a apărut în negocierile privind viitorul Executiv încă de la sfârșitul lunii august. Varianta Nazare a fost discutată în contextul profilului său economic, însă nici aceasta nu a fost confirmată oficial drept nominalizare.

Partidele au venit, în paralel, cu propriile propuneri. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Până în prezent, niciuna dintre cele două variante nu a reușit să contureze o majoritate parlamentară suficientă.

Nicușor Dan a anunțat că vrea să facă o nouă desemnare înainte de a participa la Adunarea Generală a ONU

Consultările de joi au loc într-un moment important și din perspectiva calendarului președintelui. Începând de vineri, Nicușor Dan are programate mai multe deplasări externe, iar sâmbătă urmează să plece spre New York, unde va participa la Adunarea Generală a ONU.

În aceste condiții, dacă președintele nu va face desemnarea înaintea plecării, următoarea fereastră pentru o decizie ar putea fi spre finalul lunii septembrie, când România s-ar apropia de cinci luni de guvernare interimară.

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