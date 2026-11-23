George Simion, liderul AUR, a reacționat luni, 23 noiembrie, după decizia instanței prin care Călin Georgescu scapă de arestul preventiv și va fi plasat în arest la domiciliu. Președintele AUR a salutat hotărârea judecătorilor, pe care a prezentat-o drept o victorie a românilor.

„Victorie a românilor asupra sistemului! 🏆🇷🇴 CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest!”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook.

Reacția vine după ce Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Hotărârea este definitivă și executorie, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale poate părăsi Arestul Central, însă va rămâne sub măsura arestului la domiciliu.

Mesajul lui George Simion reconfirmă susținerea politică pentru Călin Georgescu, pe care liderul AUR continuă să îl considere îndreptățit să ocupe funcția de președinte al României.