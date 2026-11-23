Senatorul Clement Sava, de la PACE, a anunțat astăzi, în Parlament, că trece la PSD. De la pupitrul Parlamentului, acesta a transmis un mesaj către USR, imediat după anunțul transferului politic. Proaspătul senator PSD le-a transmis celor de la USR că au stat cam mult în vacanță.

„Stimați colegi și colege, începând de astăzi mă afiliez la grupul parlamentar PSD. O dedicație specială către colegii de la USR: au petrecut mult timp în vacanță. Nimeni nu i-a deranjat o lună de zile. Vă promit că vom avea un dialog constructiv și continuu, așa cum suntem obișnuiți aici. Vă mulțumesc foarte mult!”, a declarat Clement Sava.

Cine este Clement Sava. Excluderea din S.O.S. România și intrarea în grupul PACE

Clement Sava, în vârstă de 50 de ani, este senator ales în circumscripția electorală Constanța, la alegerile parlamentare din decembrie 2024, obținând mandatul pe listele partidului S.O.S. România. Înainte de a intra în Legislativul de la București, acesta a lucrat la Bruxelles, fiind acreditat ca asistent personal al europarlamentarului Diana Șoșoacă.

La începutul actualei legislaturi, în decembrie 2024, Clement Sava a preluat funcția de lider al grupului parlamentar S.O.S. România din Senat. Relațiile cu conducerea partidului s-au deteriorat însă în vara anului 2025: la începutul lunii iunie 2025 a fost înlocuit de la șefia grupului, iar pe 30 iunie 2025, Diana Șoșoacă a anunțat excluderea sa din partid, alături de alți doi senatori, decizie care a dus la desființarea grupului S.O.S. din Senat.

După o perioadă în care a activat ca senator neafiliat, Clement Sava s-a alăturat, în septembrie 2025, nou-înființatului grup parlamentar PACE – Întâi România, unde a ocupat funcția de vicelider până la anunțul trecerii la PSD.