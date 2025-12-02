Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat legea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă pulbică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății. Potrivit oficialului, promulgarea legii întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă un pas important în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România.

