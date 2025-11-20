Președintele Nicușor Dana anunțat, joi, că România se apropie decisiv de obiectivul strategic al aderării la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), după promulgarea noii legi privind consolidarea regulilor de transparență integritate în instituțiile publice.
Potrivit șefului statului, actul normativ reprezintă un pas cheie în consolidarea regulilor de integritate și a responsabilității în instituțiile publice, arată un mesaj transmis printr-o postare pe Facebook.
„România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE. Am promulgat săptămâna aceasta legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului.
