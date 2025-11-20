Prima pagină » Știri politice » Suntem cu un pas mai aproape de OCDE. Nicușor Dan: „România a făcut încă un pas decisiv spre aderare”

20 nov. 2025, 13:19, Știri politice
Președintele Nicușor Dana anunțat, joi, că România se apropie decisiv de obiectivul strategic al aderării la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), după promulgarea noii legi privind consolidarea regulilor de transparență integritate în instituțiile publice.

Potrivit șefului statului, actul normativ reprezintă un pas cheie în consolidarea regulilor de integritate și a responsabilității în instituțiile publice, arată un mesaj transmis printr-o postare pe Facebook.

Agenția Națională de Integritate va înăspri mecanismul de verificare și sancționare

România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE. Am promulgat săptămâna aceasta legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului.

Legea reglementează perioada de „reflecție” de 12 luni, obligativitatea depunerii declarațiilor pre și post-angajare, precum și un mecanism ferm de verificare și sancționare administrat de Agenția Națională de Integritate. Sunt vizate persoanele cu atribuții sensibile în administrație: achiziții, autorizări, fonduri europene, audit, reprezentare juridică, funcții de conducere și demnitate publică.
În perioada pre-angajare, acestea nu pot supraveghea, controla sau încheia contracte cu entități private la care au activat în ultimele 12 luni. În perioada post-angajare, nu pot desfășura activități profesionale care se suprapun cu atribuțiile avute în funcție și care ar putea afecta climatul de transparență și imparțialitate”.

Ne apropiem de finalizarea cadrului legislativ

În continuarea mesajului său, șeful statului arată că odată cu această lege, România îndeplinește aproape integral standardul de integritate impus de OCDE.
„Acest pas nu este doar o ajustare legislativă internă. Este o condiție cheie în procesul de aderare la OCDE, un standard de integritate pe care România îl îndeplinește acum aproape integral. Practic, ne apropiem de finalizarea cadrului legislativ necesar pentru a demonstra că instituțiile noastre funcționează transparent, responsabil și predictibil, în conformitate cu criteriile cerute de OCDE. Proiectul de act normativ a fost prezentat Grupului de lucru al OCDE pentru integritate care a salutat angajamentul statului roman pentru consolidarea integrității și transparenței publice
Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026. Iar această lege arată că țara noastră își asumă regulile și standardele statelor cu democrații consolidate”.

