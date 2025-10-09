Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul

09 oct. 2025, 14:04, Știri politice
Nicușor Dan oferă o nouă reprezentație publică în spectacolul „cum să mai râdem de președintele nostru”. Șeful statului a participat, joi dimineață, la ceremonia prilejuită de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Însăși transmisiunea asigurată de echipa Administrației prezidențiale a fost potrivnică șefului statului, în debut.

La sosire, camerele au fost plasate într-un unghi nefericit pentru imaginea președintelui. Astfel că, în momentul în care Nicușor Dan a fost întâmpinat, la mașină, de către reprezentantul armatei, șeful statului a părut invizibil, din cauza staturii sale.

Vizibil a fost, în schimb, Ionuț, celebrul SPP-ist al președintelui.

La un moment dat, în timpul discursului de deschidere, la doar câteva minute de la sosire, președintele Nicușor Dan a început să caute pe cineva prin mulțime.

S-a întors insistent, când în dreapta, când în stânga, atrăgând atenția persoanelor din jur. Văzându-l, unul dintre cadrele militare aflat în rândul din spate și-a dus imediat mâna la chipiu și l-a salutat pe comandantul suprem.

Nu au lipsit nici celebrele atingeri ale nasului, pe care le-a executat în timpul rugăciunii Kaddish.

Când, în sfârșit i-a venit rândul să-și rostească discursul, președintele a părut din nou încurcat. Acesta a fost invitat la singurul stativ destinat invitaților, care fusese deja folosit înaintea lui. Cu toate acestea, președintele a cerut indicații, să se asigure că ajunge unde trebuie.

În timpul ceremoniei, președintele a îndurat frigul de afară, fiind îmbrăcat doar în costum, în comparație cu ceilalți participanți, care purtau vestimentație adecvată condițiilor meteo.

Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la "incultul" de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei

