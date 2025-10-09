Nicușor Dan oferă o nouă reprezentație publică în spectacolul „cum să mai râdem de președintele nostru”. Șeful statului a participat, joi dimineață, la ceremonia prilejuită de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Însăși transmisiunea asigurată de echipa Administrației prezidențiale a fost potrivnică șefului statului, în debut.

La sosire, camerele au fost plasate într-un unghi nefericit pentru imaginea președintelui. Astfel că, în momentul în care Nicușor Dan a fost întâmpinat, la mașină, de către reprezentantul armatei, șeful statului a părut invizibil, din cauza staturii sale.

Vizibil a fost, în schimb, Ionuț, celebrul SPP-ist al președintelui.

Nicușor Dan nu a avut stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și se joace cu nasul.

La un moment dat, în timpul discursului de deschidere, la doar câteva minute de la sosire, președintele Nicușor Dan a început să caute pe cineva prin mulțime.

S-a întors insistent, când în dreapta, când în stânga, atrăgând atenția persoanelor din jur. Văzându-l, unul dintre cadrele militare aflat în rândul din spate și-a dus imediat mâna la chipiu și l-a salutat pe comandantul suprem.

Nu au lipsit nici celebrele atingeri ale nasului, pe care le-a executat în timpul rugăciunii Kaddish.

Când, în sfârșit i-a venit rândul să-și rostească discursul, președintele a părut din nou încurcat. Acesta a fost invitat la singurul stativ destinat invitaților, care fusese deja folosit înaintea lui. Cu toate acestea, președintele a cerut indicații, să se asigure că ajunge unde trebuie.

În timpul ceremoniei, președintele a îndurat frigul de afară, fiind îmbrăcat doar în costum, în comparație cu ceilalți participanți, care purtau vestimentație adecvată condițiilor meteo.

