Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri destructurarea unui atac informatic complex, de durată, care a vizat infrastructuri sensibile din mai multe state occidentale, inclusiv rețele guvernamentale și militare. Operațiunea a fost realizată de FBI, împreună cu mai mulți parteneri internaționali, printre care și Serviciul Român de Informații (SRI).

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile americane, atacurile au fost atribuite unor actori cibernetici afiliați GRU – serviciul de informații al armatei ruse. Aceștia ar fi desfășurat o campanie susținută de colectare de informații sensibile, vizând date militare, guvernamentale și infrastructuri critice.

Serviciul rus GRU exploatează routere pentru a fura informații sensibile

Mai exact, hackerii au folosit tehnici variate, de la phishing sofisticat până la compromiterea conturilor și rețelelor, pentru a obține acces la informații strategice. Țintele nu au fost alese întâmplător: oficiali, militari, dar și persoane din zone-cheie ale deciziei politice și administrative.

„FBI și următorii parteneri publică acest anunț pentru a avertiza publicul și a încuraja administratorii de rețea și proprietarii de dispozitive să ia măsuri pentru remedierea și reducerea suprafeței de atac a dispozitivelor de tip edge similare: Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) și parteneri internaționali din Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Ucraina”, se arată în comunicatul autorităților SUA.

Nicușor Dan face apel la luciditate și responsabilitate în fața amenințării ruse.

„Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, scrie președintele.

De altfel, avertismentele venite din partea FBI și a altor agenții indică o tendință cât se poate de îngrijorătoare. Serviciile de informații ruse își intensifică activitatea în mediul online, folosind inclusiv metode aparent simple, dar extrem de eficiente, precum „ingineria” socială.

