Nicușor Dan atacă la CCR unele prevederi de guvernanță corporativă. Ce motivare aduce Administrația Prezidențială

Nicușor Dan atacă la CCR unele prevederi de guvernanță corporativă. Ce motivare aduce Administrația Prezidențială
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra unor modificări aduse prin OUG prevederilor privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Administrația Prezidențială anunță că „președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru abrogarea unor dispoziții din acte normative.”
Ulterior, textul a fost modificat prin Legea de aprobare a OUG nr. 22/2025, la Camera Deputaților, camera decizională, având următorul conținut.
„Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, sub condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare”, se arată în text.

Problemele depistate de președinte

În sesizare se mai menționează încălcarea principiului legalității și a principiului bicameralismului. De asemenea, se face referire la încălcarea unui articol din Constituția României.

„Prin Legea nr. 158/2025 s-a modificat articolul 8 alin. (9) din OUG nr.109/2011, având următorul conținut: „Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, sub condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare. Această formă este în vigoare la momentul actual.

Orice plată către administrator care nu este indemnizație de mandat, în limita plafonului acceptat (două indemnizații fixe brute lunare/an), facilitează includerea ei pe lista cheltuielilor susceptibile a fi aprobate, putând influența auditul și controlul cheltuirii banului public, cu afectarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituție, care prevăd că „statul trebuie să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară”, mai scrie în documentul trimis la CCR.

