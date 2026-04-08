SRI, alături de comunitatea internațională, a blocat mai multe atacuri cibernetice rusești. Ce recomandări face Serviciul Român de Informații

SRI, alături de comunitatea internațională, a blocat mai multe atacuri cibernetice rusești. Ce recomandări face Serviciul Român de Informații

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a contribuit la oprirea unor atacuri cibernetice atribuite GRU, serviciul de informații militar al Rusiei. Operațiunea, desfășurată împreună cu parteneri internaționali, a purtat numele de cod „Masquerade” și a vizat o rețea de dispozitive de comunicații compromise, folosite de grupul rus APT28, cunoscut și sub numele FANCY BEAR.

Prin această rețea, atacatorii culegeau parole, tokenuri de autentificare și alte date sensibile, inclusiv e-mailuri și istoricul căutărilor pe internet. Aceste informații ar fi trebuit protejate prin protocoale de securitate, dar au fost totuși accesibile. Operațiunea a vizat entități din întreaga lume, inclusiv din România, cu accent pe infrastructuri critice și informații din domeniile militar și guvernamental.

SRI recomandă utilizatorilor de echipamente de tip SOHO (pentru birouri mici sau acasă) să ia măsuri simple pentru protecția propriilor date:

  • să înlocuiască echipamentele pentru care producătorii nu mai oferă actualizări
  • să facă actualizări regulate de firmware
  • să verifice autenticitatea conexiunilor dispozitivelor
  • să ajusteze regulile firewall pentru a limita accesul neautorizat.

Operațiunea „Masquerade” a afectat semnificativ operațiunile curente ale grupului APT28 și va reduce capacitatea acestuia de a lansa atacuri cibernetice folosind infrastructura compromisă.

Nicușor Dan: „România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică”

Președintele Nicușor Dan face apel la luciditate și responsabilitate în fața amenințării ruse.

„Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, scrie președintele.

De altfel, avertismentele venite din partea FBI și a altor agenții indică o tendință cât se poate de îngrijorătoare. Serviciile de informații ruse își intensifică activitatea în mediul online, folosind inclusiv metode aparent simple, dar extrem de eficiente, precum „ingineria” socială.

NEWS ALERT Nicușor Dan atacă la CCR unele prevederi de guvernanță corporativă. Ce motivare aduce Administrația Prezidențială
