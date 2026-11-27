Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat pe Facebook după ce Comisia de etică a Universității din Craiova a respins cele două sesizări privind un presupus plagiat în teza sa de doctorat. Oficialul susține că decizia confirmă că nu a încălcat normele de etică academică și afirmă că fragmentele semnalate provin, în parte, din texte legislative și din terminologia juridică de specialitate.

„Comisia de etică a Universității din Craiova a respins cele două sesizări privind plagiatul lucrării mele de doctorat. Mă bucur că s-a constatat nevinovăția”, a scris Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că, în opinia sa, preluarea unor formulări din acte normative sau folosirea unor noțiuni juridice consacrate nu poate fi considerată plagiat. El a susținut că programele antiplagiat pot semnala automat asemenea fragmente drept texte similare, deși acestea reprezintă formulări standardizate, care nu pot fi modificate.

„Nu poate fi plagiat conținutul unor legi sau hotărâri judecătorești, folosirea terminologiei de specialitate unice, a noțiunilor și definițiilor de specialitate curente. Chiar dacă softul antiplagiat le detectează automat ca texte copiate, ele sunt de fapt conținut unic, imutabil științific, doar nu puteai modifica textele de lege”, a transmis ministrul.

Marinescu invocă un posibil conflict de interese

În aceeași postare, Radu Marinescu a afirmat că a semnalat Comisiei de etică existența unui posibil conflict de interese în cazul a doi experți implicați în analizarea lucrării.

Ministrul a făcut legătura între această situație și un episod din activitatea sa politică, susținând că, recent, în conducerea PSD, a respins o propunere a USR privind numirea soției unuia dintre experți într-o funcție importantă în stat.

„Am sesizat comisiei existența unui conflict de interese la cei doi experți auto-propuși, mai ales că, recent, în cadrul conducerii PSD, am respins propunerea USR pentru ca soția unuia dintre ei să fie numită într-o funcție înaltă în stat”, a scris Radu Marinescu.

Oficialul a mai afirmat că teza sa de doctorat a fost evaluată în urmă cu aproximativ 20 de ani de comisia de doctorat și de instituțiile competente, care au decis acordarea titlului.

„Mă bucur că situația s-a clarificat și înțeleg că asta e politica și că oamenii politici sunt expuși și unor asemenea atacuri gratuite, chiar și după 20 de ani de când o comisie și toate instituțiile competente au evaluat științific lucrarea și au decis acordarea titlului de doctor”, a adăugat ministrul.

Ce a decis, de fapt, Comisia de etică

Deși cele două sesizări au fost respinse, raportul Comisiei de etică a Universității din Craiova nu stabilește că teza nu conține pasaje plagiate. Potrivit documentului prezentat de Edupedu, analiza a identificat opinii contradictorii: cei doi specialiști desemnați de Comisie au confirmat existența plagiatului, în timp ce șase experți propuși de apărarea ministrului au susținut că acuzațiile sunt nefondate.

Totodată, verificarea realizată cu programul antiplagiat Turnitin a indicat un procent de similitudine de 41%. Acest indicator nu reprezintă, prin el însuși, o concluzie privind existența plagiatului.

Comisia a motivat respingerea sesizărilor prin caracterul contradictoriu și interpretabil al concluziilor specialiștilor și a închis dosarul fără să stabilească dacă Radu Marinescu a plagiat sau nu.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), potrivit informațiilor publicate de Edupedu.