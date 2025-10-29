Prima pagină » Știri politice » Nicuşor Dan cere reexaminarea Legii privind prezența condamnatului la proces

29 oct. 2025, 19:36, Știri politice
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres. Potrivit sesizării, având în vedere necorelarea dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situaţia în care instanţa nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar aceasta să nu fie prezentă nici prin videoconferinţă – aspect contrar jurisprudenţei menţionate anterior.

Cererea Administrației Prezidențiale aici.

„În concluzie, absenţa unor norme clare, precise, prezintă riscul unor interpretări divergente în practică. Pentru a asigura o interpretare şi aplicare unitară a textelor de lege modificate, apreciem necesară completarea normelor în discuţie, astfel încât din conţinutul acestora să rezulte fără echivoc faptul că, în ipoteza în care instanţa nu dispune aducerea la judecată a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ, atât la judecarea în fond a contestaţiei la executare, cât şi la judecarea căii de atac prevăzute la art. 597 alin. (8) din Codul de procedură penală, condamnatului să îi fie garantată participarea la proces prin videoconferinţă, în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, a interpretului”, arată sesizarea şefului statului.

La data de 11 octombrie 2025, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea art. 597 alin. (2), (21) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Legea are ca obiect de reglementare modificarea unor dispoziţii privind executarea hotărârilor penale şi procedura la instanţa de executare a acestora.

Potrivit articolului unic din lege, la articolul 597 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (2), (21) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  • „(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată numai când instanţa dispune acest lucru.
  • (21) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ participă la judecată în vederea rezolvării situaţiilor reglementate în prezentul titlu prin intermediul videoconferinţei, la locul de deţinere, în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului.
  • (8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată numai când instanţa dispune acest lucru. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător”.

Recomandarea autorului: Nicușor Dan RECUNOAȘTE: alegerile s-au anulat pe INTUIȚII. Dovezile? Peste câțiva ANI. Totul după ce l-a ACUZAT pe Călin Georgescu că a pus în pericol ordinea CONSTITUȚIONALĂ a României, a susținut că are DOVEZI și a împărțit rechizitoriul oficialilor străini

