Nicușor Dan RECUNOAȘTE: alegerile s-au anulat pe INTUIȚII. Dovezile? Peste câțiva ANI. Totul după ce l-a ACUZAT pe Călin Georgescu că a pus în pericol ordinea CONSTITUȚIONALĂ a României, a susținut că are DOVEZI și a împărțit rechizitoriul oficialilor străini

Cristina Corpaci
29 oct. 2025, 01:41, Știri politice
Aproape că nu trece o zi fără ca președintele României, Nicușor Dan, să surprindă sau să se contrazică singur.

După ce, pe 16 septembrie, Președintele României a felicitat public Parchetul General pentru trimiterea în judecată fostului candidat la Președinție, Călin Georgescu, în al doilea dosar în care acesta era acuzat de „acțiuni împotriva ordinii constituționale” a statului român doar pentru că a candidat la Președinție, și a și scris că în acest caz există „dovezi consistente”, la doar 1 lună și jumătate – același președinte al României s-a sucit.

„Dovezile consistente” sunt, de fapt, doar…”intuiții”.

Acest lucru a fost declarat acum de Nicușor Dan, într-un interviu pentru Cotidianul. Când vor apărea probele pentru anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024? Peste „câțiva ani”, anunță șeful statului. În cazul Marii Britanii, raportul a durat 9 ani.

16 septembrie 2025: Nicușor Dan vorbește despre „dovezi consistente” pe anularea alegerilor

Declarația lui Nicușor Dan cu privire la anularea alegerilor prezidențiale pe „intuiții” este cu atât surprinzătoare, cu cât președintele României a povestit că la Summitul de la Copenhaga, de pe 2 octombrie, chiar el a prezentat liderilor europeni pasaje din rechizitoriul care îl viza pe fostul prezidențiabil Georgescu.

În plus, raportul care ar fi trebuit să prezinte „probele” a fost distribuit și de Palatul Cotroceni presei. Conținutul acestuia includea într-adevăr pasaje, informații și părți din probatoriul dosarului Călin Georgescu – Horațiu Potra. Nicușor Dan a spus că liderii europeni au fost încântați de așa zisele dovezi.

28 octombrie 2025: Nicușor Dan vorbește despre  anularea alegerilor pe…”intuiții”. Raportul? „Mai durează”. În UK a durat 9 ani…

Întrebat de Cotidianul când va prezenta un raport despre ce s-a întâmplat cu adevărat pe 6 decembrie 2024, atunci când – într-o măsură fără precedent – au fost anulate alegerile prezidențiale în România, Nicușor Dan a dat din colț în colț:

Nu știu dacă o să fie până în 6 decembrie, dar o să fie relativ curând poza de ansamblu.

„Cercetările vor continua. Inclusiv pe situația de fapt. Pentru că tot timpul dau exemplul ăsta în chestiuni de interferență străină. Momentul în care ajungi să dovedești că a fost o interferență străină poate să fie destul de îndepărtat în timp. Ca să nu vorbim de România, tot dau exemplu acesta cu raportul Marii Britanii despre acțiuni și cibernetice, și de dezinformare ruse, din 2016 și raportul a fost în 2025. Se întâmplă ca pentru un anumit tip de fenomene, tu să intuiești de unde vin, dar până ca să poți să faci demonstrația, asta mai durează.

„Știm că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Știm mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, așa cum am zis, fie conturi, rețele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil că pe alegerile din România să fie fost și cumva există suspiciuni pentru o rețea de români care să fie fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informații sunt mai cunoscute, altele sunt mai puțin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiție”

Georgescu este acuzat de lovitură de stat

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, în luna septembrie, pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Alături de el sunt acuzați Horațiu Potra și zeci de mercenari.

Procurorul general al României, Alex Florența, susține că acuzațiile care le sunt aduse ar fi dovada că România a fost și este ținta unui război hibrid declanșat cu ani în urmă de Federația Rusă.

Acuzația legată de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale se regăsește în articolul 397 din Codul Penal și se traduce prin „lovitură de stat”.

