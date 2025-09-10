Nicușor Dan dă verdictul, înainte de final: PNRR este un INSUCCES parțial

„PNRR este un insucces parțial”, consideră președintele Nicușor Dan, care spune și câți bani va pierde România.

„PNRR este un insucces parțial. Pe partea de granturi, eu sunt foarte optimist că vom fi peste 90%, banii i-am luat. Mai erau 13 mld euro, împrumuturi la dobânzi mici. Banii aceștia o să-i pierdem”, afirmă președintele la TVR.

Termenul final pentru implementarea și respectarea obiectivelor PNRR este 31 decembrie 2026.

Declarațiile sunt făcute în contextul în care țara noastră a primit o alocare de 16 miliarde euro pentru înzestrarea Armatei, prin programul SAFE. Pentru a nu avea riscul de a pierde bani și din acest proiect, Nicușor Dan i-a propus Ursulei von der Leyen să trimitem experți la Bruxelles.

„SAFE are un termen ambițions, 2030. Am vorbit cu Ursula von der Leyen, când a venit în România, ne dorim ca și experți ai noștri să fie în comitetul de la Bruxelles, astfel încât, spre deosebire de PNRR, progresul să fie evaluat mai repede și dacă sunt greșeli să le corectăm imediat.

Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro. Ar fi fost și mai mare însă tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea cu deficitul și sunt niște rate pentru echipament militar contractat deja, care nu sunt din spațiul european”, declară el.