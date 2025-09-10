Prima pagină » Actualitate » Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicușor Dan: „E un blestem asupra acestui popor”/”Oamenii sunt tot mai nemulțumiți”/”Au început să cadă mituri”

Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicușor Dan: „E un blestem asupra acestui popor"/"Oamenii sunt tot mai nemulțumiți"/"Au început să cadă mituri"

Ruxandra Radulescu
10 sept. 2025, 15:16, Actualitate
Elena Lasconi, atacuri pe bandă la Nicușor Dan:

Elena Lasconi, fost candidat USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie”.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, cu privire la cele 1o0 de zile cu Nicușor Dan președinte, Elena Lasconi a declarat:

„Au început să cadă din nou mituri, parcă e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie. Am văzut cum au reacționat polonezii când au intrat drone rusești în spațiul public aerian, le-au doborât. Cred că asta ar trebui să fie o prioritate, dar cel mai mult, cum trăiesc oamenii pentru că sunt tot mai nemulțumiți, cumpără mai puține lucruri cu aceiași bani”, a declarat Elena Lasconi.

