01 oct. 2025, 12:19, Știri politice
Nici Nicușor Dan nu știe când va avea propria echipă de consilieri la Cotroceni. Ia lucrurile în ordine, potrivit propriilor spuse, și, cel mai probabil, nu a ajuns și la acest capitol. În iunie anunța că în septembrie își întregește echipa, la sfârșitul lui septembrie anunță că asta se va întâmpla la jumătatea lui octombrie. 

Șeful statului are 11 consilieri de stat, potrivit Administrației Prezidențiale, dar mai toți sunt moșteniți. La patru luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu are echipa completă. Încă „analizează”.

Președintele Dan a fost întrebat dacă are, măcar, câteva nume de oameni care l-ar putea consilia oficial, întrucât termenul dat chiar de el a expirat.

„Da, într-adevăr, au trecut două luni de atunci, și acum vă spun una-două săptămâni”.

Pe 14 iulie, Nicușor Dan spunea, răspunzând unei întrebări asemănătoare, că mai durează „una-două luni”.

„E o analiză care va mai dura una, două luni. Sunt persoane pe care mi le doresc să completeze… mai durează una, două luni”.

Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni pe 26 mai. Patru zile mai târziu, a semnat decretul de numire a lui Radu Burnete în funcția de Consilier Prezidențial, începând cu data de 1 iulie 2025.

Pe 30 iunie, a semnat decrete de prelungire pentru consilieri moșteniți, 8 la număr, printre care Cristian Diaconescu și șefa de protocol, Delia Dinu.

