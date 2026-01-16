Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”

Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”

16 ian. 2026, 11:03, Știri politice
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”

Joi, Comisia Europeană a aprobat proiectele de apărare ale României, de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. După semnarea acordului în această primăvară, România va putea accesa împrumutul pe termen lung. Președintele Nicușor Dan reacționează, și spune că această decizie a Comisiei Europene reprezintă un pas important în consolidarea securității României.

„Aprobarea ieri de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului Acțiunea pentru Securitate în Europa (SAFE), în valoare de până la 16,68 miliarde de euro, reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre.

Programele de reînarmare și producție internă de echipamente moderne de apărare vor contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare a României.

În același timp, proiectele românești incluse în SAFE vor consolida creșterea economică, vor stimula cercetarea și dezvoltarea și vor genera prosperitate pentru cetățenii noștri”, scrie președintele pe X.

Bolojan, mesaj de laudă

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de laudă, pe rețelele de socializare, cu privire la aceeași informație.

„Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni. De asemenea, pe baza acestor finanțări, ne vom întări industria de apărare prin investiții, transfer de tehnologie militară și crearea de noi locuri de muncă. Proiectele vor contribui la dezvoltarea infrastructurii militare și civile, la dotarea armatei române cu echipamente moderne de apărare și la creșterea securității țării noastre. Aceasta este o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea”, a scris premierul.

Ce reprezintă SAFE

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.

