Ilie Bolojan jubilează după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor de apărare a României, prin SAFE. Liber la înarmare

15 ian. 2026, 22:22, Actualitate
Premierul României, Ilie Bolojan / FOTO - Profimedia

Guvernul României și premierul Ilie Bolojan au salutat, joi seară, aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). De asemenea, precizează că proiectele incluse în aplicația depusă de țara noastră vor fi comunicate public în cursul săptămânii viitoare.

„România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. După aprobarea Comisiei Europene, Consiliul urmează să adopte deciziile de punere în aplicare, iar ulterior, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026. Aplicația României a fost aprobată astăzi alături de planurile depuse de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia. Mulțumim pentru efort colegilor din grupul SAFE și celor din Cancelaria Prim-Ministrului, care au asigurat munca de secretariat. Până în 2030 România trebuie să valorifice această oportunitate prin finalizarea achizițiilor”, este mesajul transmis de Guvernul României, prin intermediul unui comunicat.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de laudă, pe rețelele de socializare, cu privire la aceeași informație.

„Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni. De asemenea, pe baza acestor finanțări, ne vom întări industria de apărare prin investiții, transfer de tehnologie militară și crearea de noi locuri de muncă. Proiectele vor contribui la dezvoltarea infrastructurii militare și civile, la dotarea armatei române cu echipamente moderne de apărare și la creșterea securității țării noastre. Aceasta este o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea”, a scris premierul, care – la final – a mulțumit colegilor săi care au contribuit la obținerea acestui rezultat.

Ce reprezintă SAFE

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.

