Nicușor Dan, după întâlnirea cu șeful NATO: ”I-am mulțumit pentru că a acceptat invitația de a participa la summitul B9 care va avea loc la București”

Nicușor Dan a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după întâlnirea cu Mark Rutte, de la Bruxelles. Șeful statului a precizat că prin parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și prin prezența suplimentară de trupe americane, România este mai sigură. 

Nicușor Dan: ”Țara noastră își respectă angajamentele luate”

Șeful statului s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a analiza evoluțiile de securitate din plan internațional, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre. După întâlnirea oficială, Nicușor Dan i-a mulțumit lui Rutte, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, pentru faptul că a acceptat invitația de a participa la summitul B9 care va avea loc la București

”România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii și, prin prezența suplimentară de trupe americane, este mai sigură. Aceasta este mesajul pe care îl transmit românilor în urma întâlnirii pe care am avut-o astăzi la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
În dialogul nostru, am vizat noile capabilități pentru țările din Flancul Estic, deci, și pentru România, din cadrul Programului Santinela Estului. Am discutat și despre întâlnirea pe care NATO o va avea privind proiectul nostru de hub de securitate la Marea Neagră, înaintea marelui summit al Alianței din acest an de la Ankara.
Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și l-am informat pe Mark Rutte despre subiectele discutate săptămâna trecută cu președintele Volodimir Zelenski.
Importanța relației transatlantice a reprezentat o temă de dialog cu secretarul general al NATO. România s-a poziționat clar, găzduind echipamente defensive americane, pentru că suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie de sprijin.
Țara noastră își respectă angajamentele luate, am cheltuit 2,2% din PIB anul trecut pentru Apărare, iar bugetul din acest an se ridică la 2,5% din care aproape 40% vor fi sume alocate pentru investiții în echipamente.
La final, i-am mulțumit lui Mark Rutte pentru că a acceptat invitația de a participa la summitul B9 care va avea loc la București”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

