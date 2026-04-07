Om al străzii, angajat chiar de magazinul în fața căruia cerșea. Ce muncă face bărbatul de 41 de ani

Om al străzii, angajat chiar de magazinul în fața căruia cerșea / imagine cu caracter ilustrativ, sursa: Envato

Îl cheamă Ronny Gornik, are 41 de ani și dublă cetățenie, ruso-germană. Povestea lui este o lecție de viață, susțin cei care îl cunosc. Din decembrie 2025, a primit o nouă șansă: s-a angajat chiar la magazinul în fața căruia cerșea.

El lucrează în prezent la magazinul „Action”, din Launaguet, lângă Toulouse, Franța.

„Îmi respect întotdeauna responsabilitățile”

Fix în fața acestui magazin bărbatul cerșea de mai multe luni. La un moment dat, managerul Carole Cambier i-a făcut oferta de angajare, dorind să-i acorde o șansă la o viață mai bună, scrie publicația franceză La Depeche.

Vorbind cu jurnaliștii, Ronny a povestit că din anul 2021 tot cutreieră Europa. Trăiește din munci sezoniere, iar în Franța a ajuns în vara lui 2025.

Chiar dacă acum are contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un salariu, situația lui nu s-a schimbat total. Bărbatul încă nu are o locuință, așa că doarme într-un cort amplasat lângă o casă părăsită. Totuși, a spus că este în căutarea unei garsoniere pe care să o închirieze.

„Fiecare zi mă găsește la timp la muncă, îmi respect întotdeauna responsabilitățile”, spune Ronny, mândru de ce face. El se ocupă de organizarea rafturilor și curățenia magazinului. Când este nevoie, stă și la casa de marcat.

„Este foarte conștiincios. Întreaga echipă consideră situația lui tristă și crede că este un lucru bun să integrăm o persoană aflată într-o astfel de situație pentru a-i oferi o șansă”, a declarat șefa magazinului.

