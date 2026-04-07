Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui

Paolo Zampolli, trimisul lui Trump, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și cu noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, în siajul celebrării parteneriatului NATO, la data de 5 aprilie. Întâlnirea dintre cei doi oficiali americani și președintele României a avut drept scop reafirmarea parteneriatului transatlantic, a precizat Zampolli, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan i-a primit la Palatul Cotroceni pe trimisul lui Donald Trump, Paolo Zampolli și pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg. Întâlnirea dintre cei trei a avut loc în contextul Zilei NATO, în cadrul căreia este celebrată apartanența României la Alianța transatlantică.

Paolo Zampolli: „O întâlnire ce reafirmă forța parteneriatului și a angajamentului nostru comun”

Paolo Zampolli a documentat întâlnirea cu Nicușor Dan și ambasadorul SUA și a menționat că dialogul s-a axat pe consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

„O seară de neuitat la Palatul Prezidențial; o atmosferă de eleganță, istorie și viziune. O onoare să fim găzduiți de președintele Dan împreună cu ambasadorul nostru Darryl, în cadrul unei întâlniri ce reafirmă forța parteneriatului și a angajamentului nostru comun față de un viitor prosper”, a transmis Zampolli.

Trimisul lui Trump a publicat, de asemenea, o serie de fotografii din cadrul evenimentului și chiar un clip cu Palatul Cotroceni.

Niciun cuvânt din partea lui Nicușor Dan despre întâlnirea cu trimisul lui Trump și ambasadorul SUA

În mod surprinzător, deși trimisul lui Trump a documentat momentul atât pe Facebook, cât și pe Instagram, președintele Nicușor Dan nu a postat nimic despre întâlnirea cu cei doi oficiali din Statele Unite.

Pe site-ul Administrației Prezidențiale, acest eveniment, care marchează un moment crucial pentru România, apartenența la NATO, a fost omis cu totul.

În acest context, abilitățile diplomatice ale lui Nicușor Dan sunt puse, din nou, sub semnul întrebării și readuc în prim-plan criticile cu privire la politica externă a României.

Recomandarea autorului: