Paolo Zampolli, trimisul lui Trump, s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și cu noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, în siajul celebrării parteneriatului NATO, la data de 5 aprilie. Întâlnirea dintre cei doi oficiali americani și președintele României a avut drept scop reafirmarea parteneriatului transatlantic, a precizat Zampolli, într-o postare pe Facebook.
Nicușor Dan i-a primit la Palatul Cotroceni pe trimisul lui Donald Trump, Paolo Zampolli și pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg. Întâlnirea dintre cei trei a avut loc în contextul Zilei NATO, în cadrul căreia este celebrată apartanența României la Alianța transatlantică.
Paolo Zampolli a documentat întâlnirea cu Nicușor Dan și ambasadorul SUA și a menționat că dialogul s-a axat pe consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.
„O seară de neuitat la Palatul Prezidențial; o atmosferă de eleganță, istorie și viziune. O onoare să fim găzduiți de președintele Dan împreună cu ambasadorul nostru Darryl, în cadrul unei întâlniri ce reafirmă forța parteneriatului și a angajamentului nostru comun față de un viitor prosper”, a transmis Zampolli.
Trimisul lui Trump a publicat, de asemenea, o serie de fotografii din cadrul evenimentului și chiar un clip cu Palatul Cotroceni.
În mod surprinzător, deși trimisul lui Trump a documentat momentul atât pe Facebook, cât și pe Instagram, președintele Nicușor Dan nu a postat nimic despre întâlnirea cu cei doi oficiali din Statele Unite.
Pe site-ul Administrației Prezidențiale, acest eveniment, care marchează un moment crucial pentru România, apartenența la NATO, a fost omis cu totul.
În acest context, abilitățile diplomatice ale lui Nicușor Dan sunt puse, din nou, sub semnul întrebării și readuc în prim-plan criticile cu privire la politica externă a României.
