Prima pagină » Știri externe » Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile

Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile

Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile

Masoud Pezehkian  a declarat pe ton intimidant că Iranul nu cedează la amenințările lui Donald Trump.

Președintele Iranului, cel votat de cetățeni în alegeri organizate, dar fără rol de conducere ca cel al Liderului Suprem, Mojtaba Khamenei, a postat pe X.

„Peste 14 milioane de iranieni mândri și-au declarat dispoziția să-și sacrifice viețile pentru apărarea Iranului. Eu însumi sunt dispus să-mi sacrific viața pentru Iran”.

Milioane de iranieni s-au oferit voluntari să moară pentru a-și apăra țara

Potrivit presei iraniene de stat, milioane de tineri iranieni au răspuns la apel. S-au oferit voluntari să apere centralele electrice și podurile care urmează să fie lovite de forțele SUA.

Mulți alții s-au oferit voluntari pentru a se opune unei invazii americano-israeliene după ce au primit mesaje telefonice de la armată și îndemnuri de la media de stat. Au răspuns chemării rezerviști, dar și veterani ai războiului din anii 1980 dus împotriva invaziei irakiene.

Iranul are o populație de 90 de milioane de locuitori. Trump a amenințat printr-un ultimatum care a expirat pe 6 aprilie, ora 20, că va bombarda toate centralele electrice și podurile din Iran dacă nu este redeschisă Strâmtoarea Ormuz.

