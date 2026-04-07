Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum

Codul Rutier 2026. Iată ce manevre nu trebuie să faci niciodată, ca șofer, pe autostradă. Un astfel de comportament pe un asemenea drum public ar putea să pună în pericol viețile participanților la trafic. Vezi mai jos ce arată legislația rutieră în vigoare.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, există o serie de manevre care sunt interzise pe autostradă. Așa cum arată legea, nu ai voie, în primul rând, să înveți să conduci un vehicul pe autostradă. De asemenea, îți este interzis să încerci prototipuri de șasiuri și de vehicule cu motor.

Ce manevre nu ai voie să faci pe autostradă

Legea îți mai interzice să faci manevre periculoase precum mersul înapoi, să treci peste zona mediană sau să circuli/staționezi pe banda de urgență.

Una dintre cele mai periculoase manevre reprezintă mersul înapoi sau întoarcerea pe autostradă. Astfel de situații au fost întâlnite pe autostrăzile din România. Șoferii au fost identificați și sancționați dur. Astfel de manevre pot pune în pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Mai mult decât atât, oprirea sau staționarea pe partea carosabilă (cazurile de urgență sunt exceptate) este strict interzisă. O astfel de situație ar putea provoca incidente.

De reținut faptul că oprirea pe banda de urgență include respectarea unor indicații. Șoferul trebuie să utilizeze triunghiurile reflectorizante.

Totodată, șoferii nu au voie să circule pe sensul opus. Accesul pietonilor, bicicliștilor sau al vehiculelor lente este interzis pe un astfel de drum.

„Art. 197. (1) Animalele de povară, de tracţiune ori de călărie, precum şi animalele în turmă nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul, cu excepţia animalelor de călărie aparţinând poliţiei şi jandarmeriei.

Art. 200. (1) Vehiculul cu tracţiune animală nu poate fi condus pe autostrăzi, drumuri naţionale, în municipii, precum şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care îi interzic accesul.

Art. 210. (1) Se interzice pe autostrăzi circulaţia autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, cu excepţia celor autorizate, tractoarelor şi maşinilor autopropulsate, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de autovehicule, manifestaţiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele şi competiţiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile.

Art. 213.  (1) Pe autostrăzi se interzice:
a) circulaţia pe banda de urgenţă;
b) abandonarea autovehiculelor;
c) remorcarea autovehiculelor rămase în pană dincolo de cea mai apropiată ieşire de pe autostradă ori intrarea pe autostradă cu un autovehicul remorcat;
d) efectuarea manevrei de întoarcere sau mers înapoi ori intrarea în zona mediană, inclusiv pe racordurile dintre cele două părţi carosabile;
e) staţionarea ori parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare. În cazul imobilizării fortuite, conducătorii sunt obligaţi să scoată autovehiculele pe banda de urgenţă, iar dacă nu o pot face, să le semnalizeze imediat prezenţa.

(2) Deplasarea şi imobilizarea voluntară pe banda de urgenţă sunt permise autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă numai în cazurile când circulaţia pe celelalte benzi este blocată”, arată lege5.ro.

