Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”

23 ian. 2026, 09:23, Știri politice
Nicușor Dan a refuzat să fie parte a întâlnirii de la Davos, menționând, potrivit consilierului prezidențial pentru securitate, că „nu umblă teleleu prin lume”. Aflat la reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, șeful statului a făcut declarații referitoare la afirmația respectivă.

Nicușor Dan nu a fost prezent la Forumul de la Davos, refuzând invitația. Motivul l-a expus prin intermediul lui Marius Lazurcă, consilierul prezidențial pentru securitate, spunând că nu dorește să „umble teleleu prin lume”. În cadrul conferinței de presă de noaptea trecută, după Consiliul European informal, președintele României a precizat că cetățenii români „au votat o schimbare”, în mai 2025.

„Dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, ţin să încep cu o remarcă filosofică. Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Adică ei au spus că nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles.

„Nu este vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo”

Șeful statului a mai arătat că, lunar, se întâlnește cu liderii europeni, iar întâlnirea cu liderii comunităţii politice europene are loc o dată la 6 luni.

„Deci nu este vorba, cum a spus cineva, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo. Întrebarea este cum putem să avem acces la oricine din lumea asta. Întrebarea este deschizi un dialog cu, habar n-am, primul-ministru indian. Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India?

Avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem. Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive”, a comentat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai afirmat că, „dacă în momentul acesta noi am avea o strategie bine consolidată pe zona Caspică, am face o săptămână, un turneu în ţările din zona Caspică”.

Sursă foto: Mediafax Foto / captură video Facebook Nicușor Dan 

Cele mai noi

