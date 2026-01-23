Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan face turul Moldovei de Ziua Unirii Principatelor. Unde merge președintele

23 ian. 2026, 12:43, Știri politice
Președintele Nicușor Dan sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române cu un tur prin Moldova. Prima oprire va fi la Focșani, apoi președintele va merge la Iași.

Focșani

Sâmbătă dimineață, la ora 09:00, Nicușor Dan va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala va fi decorată de președinte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de existență. Evenimentul va fi transmis în direct de Administrația Prezidențială.

La ora 11:00, președintele va participa la manifestările oficiale organizate în Piața Unirii din Focșani.

Iași

Ziua continuă la Iași, unde, de la ora 15:00, Nicușor Dan va fi prezent în Piața Unirii pentru a marca evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor. Alături de președinte, vor fi și şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă.

Manifestările oficiale de la Iaşi vor începe în Piaţa Unirii şi vor include discursuri ale oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, defilarea detaşamentelor militare şi tradiţionala horă a Unirii.

Ulterior, sunt programate depunerile de jerbe de flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi din municipiu.

Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume", după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă"

Nicușor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni"

Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic"

