Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției, marți. După cele cinci angajări de răspundere ale premierului, președintele intenționează să discute cu liderii partidelor din arcul guvernamental, PSD, PNL, USR, UDMR.

Președintele Nicușor Dan va avea marți, la ora 12.00, o întâlnire cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit Mediafax.

Întrebat de jurnaliști, luni, despre o eventuală întâlnire cu președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a spus că va merge dacă acesta îl cheamă.

Nu ar fi pentru prima dată când președintele discută cu liderii coaliției. A făcut-o și pe 26 august, când Nicușor Dan a vrut să vadă „stadiul negocierilor pe pachetul II”, potrivit premierului.

Știre în curs de actualizare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: