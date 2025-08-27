Ilie Bolojan nu dorește să spună ce a discutat cu Nicușor Dan, la Guvern, marți seară. Întrebat, la Antena 3, despre conținutul discuției, Bolojan răspunde că a fost o discuție „cu titlu privat”

„Domnul președinte a fost într-o vizită de o jumătate de oră la Guvern după ce m-a anunțat că vine pentru a vedea care este stadiul discuțiilor din coaliție pe acest pachet 2 de reforme”, relatează premierul, despre prezența președintelui României la Palatul Victoria.

Premierul spune că discuția cu șeful statului a avut un caracter „privat” și lasă de înțeles că informațiile cu privire la propunerile pentru șefia SRI și SIE nu au „un suport real”.

„Nu pot ca dintr-o discuție cu titlu privat, să vin să fac dezvăluiri. Am învățat în toți acești ani că, dacă sunt aspecte care țin de un interes public cert, atunci sigur, fără niciun fel de problemă, pot fi comunicate, dar a da știri pe surse, a face comentarii legate de aspecte care nu au, să spunem, un suport real n-are nicio rost”, declară premierul.

În ceea ce privește aspectul arzător al zilei, pachetul 2, acesta spune că l-a informat pe președinte despre stadiul negocierilor din coaliție.

„Pe componenta de pacher 2, am discutat aspectele care țin de stadiul negocierilor. Aseară, am reușit să închidem aproape toate capitolele. În această dimineață toate detaliile au fost stabilite”, transmite Bolojan.

Gândul a scris, marți seară, că vizita fulger a lui Nicușor Dan la Guvern la Palatul Victoria, de marți după-amiază, a avut un scop precis. Președintele i-a informat pe liderii PSD și PNL pe cine vrea la cârma serviciilor secrete. Citește aici.

Moderatorul revine și îl întreabă care dintre numele apărute în spațiul public a fost propunerea președintelui.

„Nu fac comentarii legate de știri care apar pe surse și nici nu am transmis niciodată astfel de știri. Pentru conducerea serviciilor de informații e o procedură stabilită. Președintele face propunerile, Parlamentul le aprobă”, răspunde el.

Acesta completează că în perioada următoare, „vor avea loc aceste discuții și se va găsi o formulă să avem conduceri stabile la serviciile de informații”.

„În momentul în care se va considera de către domnul președinte că e un moment potrivit, cu siguranță pavea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament, în așa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca. odată o propunerea făcută, ea să aibă într-adevăr șansa să fie validată. Și sunt convins că în perioada următoare, mai devreme sau mai târziu, vor avea loc aceste discuții și se va găsi o formulă pentru ca și în cazul serviciilor de informații să avem conduceri stabile”.

