Nicușor Dan insistă ca mediul privat să suplinească statul: Vă încurajez să veniți cu proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp

Președintele Nicușor Dan a participat, marți dimineață, la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, chiar în timp ce radarele Ministerului Apărării Naționale detectau drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați.

Șeful statului a reluat apelul către mediul privat de a elabora proiecte de acte normative și soluții concrete pentru digitalizarea statului, susținând că statul mai are doi ani până când va avea capacitatea de a veni cu proiecte funcționale.

„Repet ce am spus la, în urmă cu două-trei săptămâni, un alt forum de afaceri, încurajez, în primul rând, felicit Institutul pentru Raport, dar până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte, estimez doi ani din momentul ăsta, vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”, a spus Nicușor Dan, marți.

În alocuțiunea sa, președintele a evidențiat necesitatea unei modernizări accelerate a statului și importanța tehnologiei în apropierea administrației de cetățeni.

„Vorbind de digitalizare, nu este un scop în sine, ci, exact cum am spus, este a da timp oamenilor, a da timp economie, a da timp românilor din diaspora. Și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură”, spune Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că transformarea digitală poate reduce corupția: „ Corupția vine din, în mare parte, din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el”.

Șeful statului a atras atenția asupra necesității alinierii României la ritmul rapid al evoluției inteligenței artificiale: „Inteligența artificială, aici, este un subiect de care o să tot vorbim. Și, pe scurt, pe măsură ce viteza crește, timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât el producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează și atunci suntem obligați să ne aliniem, să ne dezvoltăm”.

El a precizat și despre securitatea cibernetic: „Securitatea cibernetică, de asemenea, securitatea s-a schimbat la nivel global și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic”.

„Avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Și, din nou, ce lipsește este colaborarea între toate aceste structuri”, a concluzionat Nicușor Dan.

